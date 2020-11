COVID-19: nouveau record en Ontario, le Manitoba en confinement

Une fois de plus, des records sont tombés et de nouvelles restrictions ont été annoncées au pays, mardi, tandis que l'Ouest et le Centre du Canada ne parviennent toujours pas à endiguer la deuxième vague de la pandémie.

Le Manitoba, devenu l'épicentre de la pandémie au Canada au cours des dernières semaines, a annoncé un confinement complet qui n'est pas sans rappeler le printemps dernier.

En effet, tous les commerces jugés non essentiels, incluant les centres de soin, commerces de détail, gyms, restaurant, bars, lieux de culte et centres de loisirs et culturels devront fermer dès jeudi. Seuls quelques commerces, comme les pharmacies, épiceries et station-service, demeureront ouverts.

«Les prochaines semaines ne seront pas faciles, mais j'ai confiance que, si nous continuons à travailler en tant "qu'Équipe Manitoba", nous pourrons vaincre la COVID-19. Nous l'avons fait avant, nous pouvons le refaire», a commenté le premier ministre Brian Pallister.

Sa province est devenue la plus touchée per capita par la pandémie au cours des dernières semaines, au point où les hôpitaux commencent à manquer de place aux soins intensifs. Mardi, 384 nouveaux cas se sont ajoutés, ainsi que cinq décès.

Toronto aussi

En Ontario, le premier ministre Doug a reconnu mardi que son gouvernement n'écarte aucune option, incluant celle de renforcer les mesures de confinement.

M. Ford a tenu ses propos alors que la province la plus peuplée au pays a battu un nouveau record avec 1388 nouvelles infections diagnostiquées en 24 heures, en plus de répertorier 15 décès de plus.

L'administratrice de la santé publique de Toronto, la Dre Eileen de Villa, a cependant indiqué que la Ville-Reine demeurera en zone rouge au-delà de la prochaine fin de semaine et que les restaurants et lieux de rassemblements ne pourront pas rouvrir comme ils l'espéraient.

Pas de fin en vue

Les Torontois ne sont pas les seuls à vivre cette déception. Au Québec, où la COVID-19 à poursuivi ses ravages avec 1162 nouvelles contaminations et, surtout, 38 décès, le premier ministre François Legault a reconnu mardi qu'aucun déconfinement ne s'amorcera avant la fin novembre.

Ailleurs au pays, les provinces de l'Ouest ont continué à afficher des données inquiétantes. L'Alberta (713 cas, sept morts), la Colombie-Britannique (525 cas, trois morts) et la Saskatchewan (127 cas) ont toutes trois continué à grimper la courbe de la seconde vague, avec des bilans qui continuent de s'élever.

Du côté de l'Atlantique, seuls trois cas ont été recensés en Nouvelle-Écosse.

D'un océan à l'autre, ce sont donc 4302 nouvelles infections qui ont été détectées en 24 heures, pour un total de 273 037 à ce jour. Du nombre, on répertorie désormais 10 631 Canadiens qui ont péri tout en étant porteur du virus, soit 68 de plus que la veille.

La situation au Canada:

Québec: 117 151 cas (6493 décès)

Ontario: 86 783 cas (3260 décès)

Alberta: 34 873 cas (376 décès)

Colombie-Britannique: 19 239 cas (284 décès)

Manitoba: 8878 cas (114 décès)

Saskatchewan: 4214 cas (29 décès)

Nouvelle-Écosse: 1132 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 355 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 297 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 67 cas

Yukon: 23 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 10 cas

Nunavut: 2 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 273 037 cas (10 632 décès)