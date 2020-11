DPCP: Annick Murphy s’explique sur son départ prématuré

La directrice des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Annick Murphy, sort finalement de son mutisme pour se défendre après avoir été accusée d’entretenir la méfiance de la population en annonçant son départ à la retraite le soir des élections américaines.

Dans une lettre d’abord publiée dans Le Devoir, elle affirme que son choix de se retirer de façon prématurée, le 2 février prochain, n’a «aucun lien avec l’élection américaine ou le dénouement ou non de dossiers en cours».

«Ainsi, ces derniers jours ont été extrêmement éprouvants pour moi, compte tenu des commentaires mettant en doute la légitimité de mes motivations et donnant l’impression de fuite en avant», ajoute la DPCP.

«J’ai 63 ans et j’ai envie d’être auprès de ma famille, de mes enfants et de mes petits-enfants et, pour ça, je n’ai d’autres choix que de quitter mes fonctions puisque le rythme effréné du travail occupe tout l’espace», poursuit-elle en ajoutant avoir choisi la date du 2 février puisqu’elle concordait avec le 40e anniversaire de sa carrière au sein de l’État.

Or, son poste l’obligeait à donner un préavis de trois mois, d’où l’annonce de son départ le soir des élections américaines, le 2 novembre dernier.

Annick Murphy est sous les feux des projecteurs depuis plusieurs semaines en raison de son rôle dans la suspension du directeur général de la Sureté du Québec, Martin Prud’homme.

Ce dernier est suspendu depuis mars 2019 à la suite d'allégations relatives à des infractions criminelles. Il a finalement été blanchi de celles-ci, mais le gouvernement du Québec a mandaté la Commission de la fonction publique pour étudier la possibilité de le destituer en raison d’une faute déontologique. Un appel de M. Prud’homme à Me Annick Murphy en octobre 2017 serait en cause.

Or, si Annick Murphy affirme mardi qu’elle doit s’«abstenir de rectifier ou de commenter les faits qui ont été véhiculés dans les médias » par respect pour le processus en cours, elle ajoute que son départ à la retraite « n’a rien à voir avec cette affaire».

«Il est dommage, et cela m’attriste, que cette décision personnelle et légitime soit ternie de la sorte. J’ai choisi de respecter les règles, avec intégrité, et je vais poursuivre mon travail jusqu’en février 2021, où je partirai la tête haute et avec le sentiment du devoir accompli», affirme-t-elle.

Concernant l’acquittement de l’ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau, Me Annick Murphy, rappelle que selon la décision rendue par le juge André Perreault, «l’arrêt des procédures n’a absolument rien à voir avec le travail du DPCP».

«Dans ces circonstances, bien que je comprenne et partage la déception des citoyens quant au dénouement du dossier, le DPCP n’en assume aucune responsabilité, et je ne vois rien à dire de plus que ce qu’on peut lire dans le jugement», indique-t-elle dans la lettre.