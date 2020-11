Événement MEGAMIGS : l’industrie des jeux vidéo débarque à Montréal

Si la première rencontre Megamigs de septembre porte surtout sur les carrières et le recrutement international, la seconde couvre plus largement les développements commerciaux, les conférences, du réseautage professionnel et les rencontres avec les médias. Il y a même une salle d’exposition virtuelle pour en mettre plein la vue.

On attend plus de 2500 amateurs, experts internationaux de l’industrie, attachés commerciaux, étudiants (nombreux au Québec), ainsi que des représentants d’enseignement et professionnels réunis – pandémie oblige – virtuellement pour échanger sur les multiples facettes de cette grande industrie.

Les experts du milieu pourront aussi échanger sur le développement des affaires et la commercialisation de jeux avec des représentants en provenance du monde entier.

Billetterie

Malgré le contexte de la pandémie, « le MEGAMIGS demeure l’un des événements incontournables du jeu vidéo à l’international. À l’image de notre industrie hautement créative, en collaboration avec Productions Kaliko, nous avons su innover et repenser l’organisation d’un événement pertinent et porteur pour notre secteur », a affirmé Nadine Gelly, directrice générale de La Guilde du jeu vidéo du Québec.

Pour les deux jours du 12 au 13 novembre, l’accès général à l’événement ne coûte que 23 $, taxes incluses. Voyez le tableau descriptif des différentes formules tarifaires.

À l’autre extrême, le tarif Pro de trois jours (11 au 13 nov.) donne accès à l’événement et inclut les conférences, la plateforme de réseautage, les tables rondes et le sommet sur l'investissement.

Certaines conférences sont offertes gratuitement, comme celle de Square Enix Montréal où l’on peut entendre Kei Hirono et Denis Talbot pendant la conférence Final Fantasy Brave Exvius: l’histoire d’un succès mondial.

Cette année, ne ratez pas MEGAMIGS !