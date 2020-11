La confiance règne chez les «crazy Canucks»

AUGUSTA | Une ronde d’entraînement au Tournoi des Maîtres n’a rien d’ordinaire. Mardi, pour la première fois, quatre Canadiens ont immortalisé leur présence à l’Augusta National. L’enjeu du match amical ? L’honneur de leur province. Mais aussi la découverte des secrets cachés grâce aux connaissances du champion de 2003, Mike Weir.

Si l’on se fie à la réponse des Ontariens Corey Conners et Weir, ils ont égalé le match en formule partie par trous en équipe face à leurs rivaux de la Colombie-Britannique, Adam Hadwin et Nick Taylor. À en croire Hadwin, qui était agenouillé près du podium d’entrevue et qui hochait la tête, les gars de l’ouest l’ont emporté grâce à leur stratégie agressive.

Quoi qu’il en soit, peu importe le résultat, ils ont savouré l’un des derniers moments sans pression de la semaine en contemplant toute la quiétude de l’endroit.

À l’aise sur les verts

Pour Nick Taylor, âgé de 32 ans, avec deux victoires sur le circuit de la PGA en poche, c’est un premier pèlerinage dans la cathédrale du golf aux États-Unis.

« Mike [Weir] m’a beaucoup aidé à jouer sur ce parcours aujourd’hui [mardi]. J’ai fait de bonnes leçons depuis mon arrivée ici. C’est un endroit incroyable et parfait. Je sens que je peux bien faire, car je suis à l’aise sur les verts », a expliqué le natif de Winnipeg qui habite maintenant Abbotsford.

Comme il effectue ses premiers élans au National, Taylor ne peut faire la différence en l’absence de spectateurs. Tant Conners, Hadwin que Weir ont dû s’adapter en modifiant leurs cibles à divers endroits.

« Sur certains trous, il faut être particulièrement plus attentif. Avec les “patrons”, on dirait qu’ils nous jouent parfois des tours dans certaines situations, comme au deuxième fanion », a expliqué Conners, qui en est à sa troisième présence à Augusta.

« Il faut vraiment choisir les bonnes cibles, a-t-il poursuivi. L’absence de spectateurs, de cris, d’applaudissements, rend l’expérience étrange. Ces “patrons” nous manquent définitivement cette semaine. »

Eta s’amène

L’Ontarien n’a surtout pas l’intention de se compliquer la vie dès la mise en branle du tournoi. Les prévisions météo peu clémentes ne l’effraient pas outre mesure tandis que les effets de la tempête tropicale Eta devraient se faire sentir dès la première ronde, jeudi.

« J’ai souvent joué sous la pluie et dans le vent avec mon père à Listowel quand j’étais jeune. Nous étions les seuls à piocher sur le parcours. Si je peux rester patient en première ronde, je peux bien faire. Je me considère comme un bon golfeur dans les conditions difficiles. »

Fort d’une 24e position à sa dernière présence à Augusta en 2018, Hadwin souhaite améliorer sa marque sur un parcours qu’il affectionne. Il a aussi opté pour la patience.

« Je peux travailler la balle dans les deux directions, ce qui est bien utile ici, et user d’imagination autour des verts.

J’ai confiance en mes moyens cette semaine. »

Les traditions restent

► Le fait saillant de la journée d’entraînement, mardi, appartient à l’Espagnol Jon Rahm, qui a réussi un spectaculaire trou d’un coup sur la normale 3 du 16e pour fêter son 26e anniversaire. Comme le veut la coutume au « Redbud » en ronde préparatoire, les golfeurs sont invités à tenter le « skip » sur l’étang devant le vert. La balle de Rahm a ricoché quatre fois sur la surface de l’eau avant de grimper sur le vert et faire un long détour jusque dans la coupe. Il a ainsi réussi un deuxième as en moins de 24 heures dans le silence.

► La pandémie de COVID-19 ne freine pas la vieille tradition du souper des champions, instaurée en 1952. Pour la cinquième fois, Tiger Woods a choisi le menu pour ses compagnons au veston vert. En entrée, il a proposé une variété de sushis accompagnés d’un chardonnay de la vallée de Napa, le Shafer Red

► Shoulder Ranch 2015, détaillé à environ 50 $ l’unité. Comme plat principal, il a opté pour des fajitas au bœuf et au poulet en les arrosant d’un cabernet-sauvignon de la vallée de Napa, le Shafer Hillside Select 2015. Le prix de cette bouteille varie de 250 $ à 300 $ l’unité. Au dessert, il a sucré la dent de ses convives avec un classique flan ainsi que des churros au chocolat.

► Toutefois, ce satané coronavirus a causé l’annulation du traditionnel concours de normales 3 du mercredi. Pour la première fois depuis sa création en 1960, 2020 ne couronnera aucun champion au terme de cette journée disputée dans le plaisir, la fraternité et avec la famille.

Photo tirée de Twitter

► À la naissance de sa fille Maddox en janvier, Adam Hadwin croyait bien qu’elle pourrait l’accompagner au traditionnel concours de normales 3 dans cette expérience inoubliable en famille. Avec l’annulation de cette épreuve, ce n’est que partie remise pour avril. « C’est dommage, mais Maddox a quand même du plaisir. La prochaine fois, elle sera en mesure de marcher avec moi », a répondu le joueur canadien.