COVID-19 : manifestation pour l'hôtellerie au centre-ville de Montréal

Des employés du secteur de l'hôtellerie ont manifesté mardi au centre-ville de Montréal pour réclamer une aide d'urgence en raison de la COVID-19.

Ils étaient un peu plus d’une centaine portant le masque et tenant des drapeaux à se faire entendre et se faire voir devant le Centre Sheraton.

Les manifestants demandent de l’aide aux deux ordres de gouvernement, mais pas seulement des subventions salariales ou de l’assurance-emploi.

«Ce qu’on veut c’est un support financier à l’industrie, des mesures de formation, d’acquisition de compétence, de requalification pour peut-être permettre à des gens qui veulent travailler dans d’autres secteurs similaires d’aller chercher des compétences supplémentaires», explique Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ

Le gouvernement fédéral accorde déjà une aide supplémentaire au secteur de l'hôtellerie. La subvention d’urgence pour les loyers a été modifiée de sorte que les hôteliers pourront déduire des frais d’hypothèque, d’assurances et de taxes.

Cette aide est effectivement la bienvenue, mais la situation est grave, explique la PDG de l'Association des hôtels du Grand Montréal.

«Seulement en revenus d’hébergement pour nos membres, on en est à plus de 600 millions $ de manques à gagner par rapport à l’an dernier. Ce sont des sommes qui sont faramineuses», affirme Ève Paré.

Pour octobre 2020, les plus récentes données montrent que le taux d’occupation a diminué de 85% par rapport à l’année précédente.