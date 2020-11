Longueuil: un réseau de vol de catalyseurs démantelé

Quatre personnes ont été arrêtées et un homme est toujours recherché pour des vols de catalyseurs d’auto, a annoncé le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), mardi.

«Cette enquête a commencé au début de l’année et s’est amplifiée rapidement vu le nombre croissant de vols qui nous étaient rapportés. Les voleurs ciblaient principalement les stationnements incitatifs, les terrains de stationnement de certains centres commerciaux ainsi que les secteurs résidentiels», a précisé le SPAL par communiqué.

Les véhicules les plus ciblés étaient des Hyundai Tucson, des Hyundai Santa Fe, des Honda Element, des Honda CRV et des Kia Sportage.

Les frères Sébastien et Frédérick Lacasse, âgés respectivement de 29 et 30 ans, ont ainsi été épinglés par la police. Ils font face à plus d’une cinquantaine de chefs d’accusation pour les vols de catalyseurs, ainsi que pour des méfaits, des fraudes, du recel et du trafic de biens criminellement obtenus.

Deux de leurs complices, Cindy Dumouchel, 31 ans, et Tommy Mcduff, 28 ans, ont aussi été appréhendés. Le troisième, Steve Arseneault, 30 ans, court toujours et il est recherché par les autorités. Ces trois derniers suspects font face à une trentaine de chefs d’accusation.

Le SPAL a ajouté que l’enquête se poursuit et que d’autres accusations pourraient s’ajouter.

Toute personne ayant de l’information concernant ce dossier peut contacter confidentiellement la ligne Info-Azimut du SPAL en composant le 450 646-8500.