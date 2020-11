Avec Jake Allen, le scénario catastrophique qui s’est déroulé l’année dernière avec Keith Kinkaid ne se reproduira pas chez le Canadien de Montréal, parole de l’entraîneur des gardiens Stéphane Waite.

Acquis des Blues de St. Louis en retour de deux choix au repêchage cet été, Allen a accepté un contrat de deux ans et de 2,875 millions $ par année avec le Tricolore. L’instructeur espère maintenant qu’il permettra à Carey Price de se reposer plus fréquemment.

«On a payé le prix, mais c’est ce qu’il faut faire dans la Ligue nationale de hockey [LNH] aujourd’hui, a dit Waite lors d’une vidéoconférence, mardi. Il faut y aller maintenant avec des gardiens de but qui sont dans les catégories A, B ou C et ça nous prend un bon B. Il a presque 300 départs dans la LNH, c’est un numéro 1, comparativement à Keith, qui a eu une centaine de départs dans la ligue. C’est une autre classe. Jake pourrait être numéro 1 dans d’autres équipes.»

«Je l'aime beaucoup, Marc Bergevin a frappé un coup de circuit quand il est allé le chercher.»

Waite souhaite pouvoir obtenir une trentaine de départs de la part d’Allen. C’est aussi ce qu’on espérait de Kinkaid, qui a finalement joué six parties avant d’être rétrogradé.

«Dans un monde parfait, parce qu’il y a souvent des impondérables, que ce soit une blessure ou une série de défaites, on aurait Jake pour une trentaine de matchs», a avancé Waite.

Patience

L’entraîneur est également revenu sur le portrait global à la position de gardien de but dans l’organisation. En effet, Cayden Primeau, Charlie Lindgren, Michael McNiven et Vasili Demchenko ont des ententes valides et lutteront pour un poste avec le Rocket de Laval.

Pour Primeau, un espoir de 21 ans sur qui on repose beaucoup d’espoir, on compte être patient. En effet, le plan de Waite est de lui donner 150 départs dans la Ligue américaine avant de lui donner une chance de s’implanter dans la LNH.