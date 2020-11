Montréal : après 3 ans au pouvoir, la mairesse a-t-elle su respecter ses promesses?

Logement, mobilité, environnement et développement économique sont les quatre priorités de l’administration de la mairesse de Montréal Valérie Plante. À un an des prochaines élections municipales, le 24 Heures vous présente un bilan des promesses tenues ou non dans ces secteurs, après trois ans au pouvoir.

• À lire aussi: Entrevue bilan avec Valérie Plante : Avec la pandémie, «il est moins question de mes priorités»

• À lire aussi: Pandémie : une bonne gestion de crise, mais un bémol sur les pistes cyclables

En un coup d’œil :

Promesses tenues : 58,3 %

Promesses en cours de réalisation : 22,2 %

Promesses non tenues : 19,4 %

Logement

EN COURS DE RÉALISATION: Augmenter les seuils de logements sociaux et abordables, pour avoir au moins 20 % de chacun dans les projets immobiliers

Réalité : Le règlement n’a pas encore été adopté : la Ville vient d’en présenter une deuxième mouture, pour une entrée en vigueur prévue en avril 2021, après des consultations.

NON RÉALISÉE: Créer 6000 nouveaux logements sociaux et 6000 nouveaux logements abordables

En 2020, seulement 1656 logements sociaux avaient été réalisés ou en construction; pour le logement abordable, la cible était presque atteinte par contre, avec 5607 unités réalisées. Même avec 1818 logements sociaux à l’étape des plans et devis et 1189 en analyse préliminaire, il est peu probable que l’objectif de 6000 logements sociaux soit atteint d’ici l’an prochain. «Rappelons qu’il faut compter de quatre à cinq ans pour qu’un projet d’habitation sorte de terre. La signature de l’entente sur le logement entre Québec et Ottawa aidera à financer davantage de projets», commente la Ville.

RÉALISÉE: Investir dans l’achat de terrains et créer des partenariats innovateurs pour stimuler la construction de logements sociaux et abordables

Depuis 2018, la Ville a acheté 13 terrains qui représentent un potentiel de développement de 760 logements sociaux et communautaires. Elle en a des centaines d’autres dans sa mire et surveille leur mise en vente.

NON RÉALISÉE: : Créer un quartier familial sur le site de l’Hippodrome, avec 8100 logements

Ce quartier est encore loin de voir le jour : la Ville veut commencer les travaux en 2023 et le projet pourrait prendre au moins une décennie avant d’être achevé. La cible de logements a été abaissée à 6000. Seules des consultations sur le projet ont eu lieu.

EN COURS DE RÉALISATION: Quatre quartiers avec école doivent voir le jour dans les prochaines années dans les secteurs de l’ancien Hippodrome, du Quartier de la mélasse, de Lachine-Est et de Bellechasse

Une école est prévue dans le plan pour le Quartier de la Mélasse et la Ville dit toujours en souhaiter pour Lachine-Est et l’Hippodrome. Pour Bellechasse, il faudra patienter jusqu’à 2021 pour en savoir plus.

RÉALISÉE: Faire pression sur le gouvernement pour accélérer la rénovation des écoles montréalaises

Le gouvernement du Québec a annoncé en septembre 2019 une enveloppe de 2,3 G $ pour les écoles québécoises, dont 624 M$ pour Montréal.

EN COURS DE RÉALISATION: Faciliter l’accès à la propriété pour 5000 familles par année en remboursant la taxe de bienvenue pour les ménages ayant un enfant ou plus, jusqu’à concurrence de 5000 $

La mesure a été mise en œuvre, mais seulement 5000 familles en ont bénéficié depuis janvier 2018.

NON RÉALISÉE: Construire 300 unités d’hébergement ou de transition par année pendant 10 ans pour les populations vulnérables. (L’engagement a été revu à la hausse : 950 unités en 2018-2021.)

Depuis janvier 2018, 412 logements de ce genre sont habités ou en construction, sur un total de 836 logements qui sont en voie de réalisation.

Transports

RÉALISÉE: Acheter de 300 autobus hybrides

Les autobus hybrides ont été commandés, et certains sont en circulation. Les 300 bus étaient attendus en 2020 mais le calendrier a été bousculé avec la pandémie : 173 bus seront livrés cette année et le reste l’an prochain.

RÉALISÉE: Étendre le service express de bus et assurer une desserte plus rapide sur l’ensemble du réseau

La ligne 445 Express Papineau a été créé en 2019 et la 435 a été scindée en deux lignes express, reliant respectivement Outremont et Côte-des-Neiges au centre-ville. Le service sur la ligne 496 Express Victoria a été bonifié, et près de 60 km de voies réservées ont été ajoutées depuis 2018.

RÉALISÉE: Amorcer des négociations pour une tarification sociale et la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans et les aînés

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) est désormais en charge de ce dossier, mais la Ville l’a enjoint à accélérer ses travaux et à aller de l’avant avec la tarification sociale.

NON RÉALISÉE: Créer une nouvelle ligne de métro, reliant le sud-ouest et le nord-est de l’île, pour permettre de désenclaver certains quartiers et de désengorger la ligne orange. La complétion des stations était promise pour 2028

Valérie Plante avait fait miroiter une première pelletée de terre d’ici 2021, puis évoqué la possibilité de creuser vers la fin d’un premier mandat ou le début d’un second. Les pelles-mécaniques ne creuseront pas de sitôt. En 2019, le gouvernement s’est engagé à prévoir de l’argent pour une portion de la ligne rose qui pourrait prendre la forme d'un tramway. L’étude du tronçon ouest est inscrite au PQI 2020-2030. La mairesse n’a pas abandonné ce projet, mais ne s’attend plus à avoir une ligne rose complète en 2028.

RÉALISÉE: Création d’un bureau de projet pour étudier la ligne rose

Des études sont en cours au bureau, créé à l’automne 2018. Son directeur est entré en fonction au printemps 2019.

RÉALISÉE: Pourparlers avec le gouvernement pour accélérer la réalisation de l’extension de la ligne bleue

La mairesse Valérie Plante demandait en septembre dernier à l’Assemblée nationale de procéder rapidement avec le projet de loi 66 qui permettrait d’accélérer le processus des expropriations nécessaire à l’extension de la ligne bleue dans l’est de Montréal dont la mise en service est prévue pour 2026. Le projet législatif est à l’étude.

NON RÉALISÉE: Rendre universellement accessible l’ensemble des stations de métro d’ici 2030

La Société de transport de Montréal (STM) estime qu’il faudra plutôt attendre en 2038. Pour l’instant, seulement 16 stations sur 68 sont munies d’ascenseurs, contre 11 avant l’arrivée au pouvoir de Projet Montréal. D’ici la fin de l'année, des travaux seront en cours dans 14 stations.

RÉALISÉE: Consultations publiques pour la mise en oeuvre du Réseau express vélo (REV)

Les consultations ont eu lieu et le REV a été annoncé en mai 2019. La piste sur Saint-Denis a été inaugurée en novembre 2020.

RÉALISÉE: Levée des restrictions pour les véhicules en libre-service (VLS) au centre-ville

Les opérateurs de VLS, comme Communauto, peuvent opérer dans 13 arrondissements. Au centre-ville, les VLS, incluant ceux à essence, ont accès au stationnement sur rue réservé aux résidents, dans certaines zones.

RÉALISÉE: Mise en oeuvre du plan de réduction progressive de la circulation de transit sur la voie d’accès au parc du Mont-Royal, Camillien-Houde.

La circulation automobile est toujours permise, mais plusieurs tests ont mené à des aménagements pour réduire la vitesse, comme l’installation de bollards.

RÉALISÉE: Création de l’escouade mobilité et de la brigade de surveillance des chantiers

Depuis juin 2018, l’escouade mobilité est intervenue plus de 24 000 fois. L’escouade des chantiers, lancée en 2019, a visité plus de 100 chantiers en 2020 et fait près de 400 interventions.

RÉALISÉE: Abolition de la politique de «quatre accidents avant d’agir» et sécurisation de 20 intersections parmi les plus dangereuses

La Ville n’attend plus qu’il y ait quatre accidents avant de réaménager une intersection. Elle n’a pas voulu confirmer spécifiquement si les 20 intersections identifiées initialement ont toutes été sécurisées; mais assure que «beaucoup plus que 20 intersections» ont été sécurisées à ce jour».

EN COURS DE RÉALISATION: Aucune école ne se fera refuser des mesures d’apaisement de la circulation et sécurisation de l’ensemble des zones scolaires au cours de son premier mandat

La Ville de Montréal a investi 25 M$ dans le programme de sécurisation aux abords des écoles. En 2020, il a permis de mettre en place des mesures pour 22 écoles. «Un nouvel appel à projets a été lancé aux arrondissements pour réalisation des projets en 2021 et un troisième sera lancé en 2021 pour réalisation en 2022», selon la Ville.

RÉALISÉE: Allonger le temps de traverse et poursuivre la création de saillies de trottoir aux intersections

La Ville veut allonger le temps de traverse pour les piétons de 4 à 6 secondes pour ses 1985 feux de circulation, en huit ans. Elle doit reprogrammer 250 feux par année, une cible atteinte en 2020. Plusieurs arrondissements construisent des saillies aux intersections.

RÉALISÉE: Aménagements pour réduire la vitesse dans les rues: voies rétrécies, saillies de trottoir, terre-pleins centraux, saillies à mi-îlots, pistes cyclables protégées, verdissement

Plusieurs arrondissements ont abaissé la vitesse à 30 km/h dans les rues locales et à 40 km/h sur certaines artères et plusieurs aménagements pour apaiser la circulation ont vu le jour.

RÉALISÉE: Règlementation sur une largeur minimale pour les trottoirs

Un guide de la Ville recommande des bonnes pratiques, dont une largeur minimale de 1,5 mètres.

Environnement

EN COURS DE RÉALISATION: Créer un premier parc national urbain sur le territoire montréalais en protégeant les espaces verts de Pierrefonds-Ouest

La Ville a acquis 175 hectares de milieux naturels pour créer le futur Grand parc de l’Ouest, annoncé en août 2019. Des aménagements ont commencé en 2020, même si le parc ne devrait être finalisé qu’en 2030.

EN COURS DE RÉALISATION: Protéger les rares milieux humides intacts de Montréal

La Ville s’est fixé comme cible de protéger 10% de son territoire terrestre. En octobre 2020, on se trouvait à 6,3%. En théorie, la Ville a une stratégie qui lui permettrait d’atteindre son objectif, mais plusieurs obstacles restent à surmonter, dont ceux financiers : sans entretien adéquat, certains milieux perdent leur valeur écologique, soulignait la Vérificatrice générale.

RÉALISÉE: Évaluer la possibilité de mettre en place un programme d’achat de terrains en rive afin de créer, à terme, un parc linéaire sur les berges de Montréal

Montréal a annoncé, début 2019, vouloir consacrer 75 M $ sur 3 ans à l’achat de terrains riverains et à la réfection de parcs locaux. Actuellement, 46 projets de réfection de parcs locaux ont été mis en branle, et 84 pourraient être complétés d’ici la fin 2022 avec 57 M$. Des projets donnant accès au fleuve sont à l’étude. Quant au projet de création d’un parc linéaire sur les berges de Montréal, on évoque plusieurs projets, comme la transformation du port de plaisance de Lachine en parc, l’aménagement du site de la Vague à Guy, l’inauguration de la plage de Verdun et des travaux pour la plage de l’est, ainsi qu’une promenade fluviale prévue dans l’entente pour redévelopper l’ancienne usine Molson.

NON RÉALISÉE: Créer un bain portuaire dans le Vieux-Port pour permettre la baignade dans le fleuve, dans un premier mandat

Le projet ne sera pas complété de sitôt. Selon des études faites par la Ville, le projet de bain portuaire et la cohabitation avec les activités du Vieux-Port sont «difficilement conciliables». D’autres sites sont étudiés.

Économie

RÉALISÉE: Ouverture de deux premiers hubs pour start-ups dans des édifices vacants ou publics

Le projet pilote de livraison urbaine Colibri a pris pied dans l’ancienne garde d’autocars au centre-ville en 2019 et existe toujours. Le projet Young, lancé en 2018, permettait à des entrepreneurs, articles et autres groupes d’utiliser temporairement des locaux vacants dans Griffintown; il est maintenant terminé.

RÉALISÉE: Créer un programme de dédommagement des commerçants affectés par les chantiers majeurs

Le programme de 25 M$ lancé en janvier 2019 est peu utilisé par les commerçants, qui critiquent notamment la lourdeur bureaucratique : à ce jour, 1,8 M $ ont été versés à 65 requérants.

RÉALISÉE: Avoir un meilleur équilibre entre la taxation résidentielle et non résidentielle

La Ville a réduit le taux de taxation pour le non résidentiel : en 2020, la réduction atteignait 12,5% pour une première tranche de 650 000$. Dans les trois derniers budgets, la hausse de taxes du secteur non résidentiel était inférieure à celle du résidentiel.

NON RÉALISÉE: Ne pas hausser les taxes au-delà de l’inflation

La hausse de taxes du premier budget était supérieure à l’inflation.

RÉALISÉE: Révision de la fiscalité résidentielle et commerciale, en collaboration avec les gouvernements provincial et fédéral, pour arriver à un meilleur équilibre

La conclusion du pacte fiscal entre Québec et les municipalités, de 7,1 milliards $ sur 5 ans, se traduit par des centaines de millions $ supplémentaires pour Montréal, notamment via le transfert d’un point de la TVQ.

EN COURS DE RÉALISATION: Mettre un oeuvre un «véritable plan commerce»

La Ville a lancé un plan d’action pour le commerce en 2018, mais aucun bilan n’a encore été publié. Le 20 août 2020, le taux de vacance des locaux commerciaux était encore de 15% en moyenne sur le territoire des Sociétés de développement commercial à Montréal. L’administration municipale est en train d’étudier des recommandations pour s’attaquer à la problématique des locaux commerciaux vacants.

RÉALISÉE: Création du service de permis en ligne, permettant de remplir des formulaires électroniques pour les demandes de certificats d’occupation commerciale et de terrasses commerciales.

Le service a été créé et 15 permis municipaux peuvent être demandés en ligne; parmi eux, 10 peuvent être payés en ligne.

EN COURS DE RÉALISATION: Réduire le fardeau administratif en offrant un service personnalisé aux commerçants dans chaque arrondissement

La Ville a développé une offre de service pour accompagner les entreprises, incluant des programmes adaptés à leurs besoins et une ligne d’information. Des embauches ont été faites à PME MTL, qui a accompagné 4000 entreprises en 2019. La Ville ne peut toutefois pas confirmer si chaque arrondissement offre un service spécifique aux commerçants.