Un chandail bleu pour le Canadien?

La Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé mardi un aperçu des chandails rétro que l'on pourra voir prochainement.

Pour le Canadien de Montréal, le concept est majoritairement bleu avec un peu de rouge. Aucun détail n’a toutefois été donné à propos de cette campagne de promotion.

«Je ne peux rien dévoiler aujourd’hui malheureusement. Mais il y aura quelque chose cette année», avait avoué le propriétaire du CH, Geoff Molson la semaine dernière à la chaîne TVA Sports.

«Est-ce qu’il y aura un troisième chandail permanent? Non. Mais on va voir quelque chose de très intéressant et j’ai hâte de voir la réaction de nos partisans. J’ai toujours pensé que ce serait une bonne chose pour nous que d’avoir un troisième chandail qui est unique et qu’on peut porter de temps en temps contre les autres équipes.»