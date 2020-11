FLUET, Fernande



Sereinement et dans la dignité, Fernande Fluet s'est éteinte le 6 novembre 2020 au terme d'une vie bien remplie.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Michèle, France et Guy, plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Marianne, autres parents et amis, pour qui elle demeurera un modèle de résilience et de détermination.Dû aux circonstances de la Covid-19, les funérailles se tiendront dans l'intimité.