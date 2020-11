11 incroyables photos du Dubai Miracle Garden

Si vous ne connaissez pas le jardin botanique Dubai Miracle Garden, ces photos vous charmeront.

Inauguré en 2013 et situé aux Émirats arabes unis, le Dubai Miracle Garden accueille 1,5 million de visiteurs par année entre la mi-novembre et la mi-mai.

Au total, 150 millions de fleurs décorent le lieu de 72 000 pieds carrés.

Le jardin botanique détient deux records Guinness : un pour le jardin vertical le plus large et un pour la sculpture florale la plus large. Ce dernier a l'impressionnante forme d'un avion Airbus A380.

Photo AFP

