BERNIER, Abbé Normand



Le 5 novembre 2020, l'abbé Normand Bernier, âgé de 76 ans, est décédé à l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil. Il était le fils d'Arthur Bernier et de Thérèse Bernard. Fils unique, il laisse dans le deuil ses cousins et cousines.Après ses études primaires et secondaires, il entreprit, en 1962, ses études philosophique et théologique au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il fut ordonné prêtre le 1er juin 1968 par Mgr Albert Sanschagrin, évêque de Saint-Hyacinthe.Il débuta son ministère à la Paroisse d'Acton Vale, puis aux Paroisses Saint-Eugène, Saint-Luc, Saint-Alphonse, Sainte-Marie-Médiatrice, Saint-Joseph et Saint-Patrick de Granby. Il fut également curé de Saint-Fabien de Farnham. En plus de son ministère paroissial, il exerça principalement son ministère auprès de la Commission scolaire régionale Meilleur de Granby.Retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe depuis février 2015, sa condition de santé s'étant détériorée, il fut conduit à l'Hôpital Pierre-Boucher où il est décédé le 5 novembre 2020.Nous remercions le personnel de l'Infirmerie du Séminaire pour les soins qu'ils lui ont prodigués durant toutes ses années passées au Séminaire.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles, la célébration des funérailles est reportée à une date ultérieure.La résidence funéraire Mongeau de Saint-Hyacinthe a procédé à la préparation de sa dépouille pour la crémation. Le personnel de la résidence funéraire offre à la famille ses plus sincères condoléances et la remercie pour sa confiance.