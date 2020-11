LACHANCE, André



De Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 octobre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur André Lachance, époux de madame Lise Grondin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Fabien (feu Micheline Grondin), son beau-frère Jacques (Johanne), ses belles-soeurs Nicole (Pierre Boulanger), Suzanne (Normand Gauthier), Gisèle (feu Conrad Lachance) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.M. Lachance a oeuvré au sein de la Commission scolaire de Verdun à la direction de plusieurs centres d'éducation aux adultes.La famille vous accueillera le samedi 14 novembre 2020 de 13h à 16h pour les amis et de 17h à 20h pour la famille, au complexe funéraireSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur