Laroche, Wilfrid

Entouré des siens, le 8 novembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Wilfrid Laroche, époux de feu Mme Annette Jetté, demeurant à Ste-Sabine.Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvie (Tom Anderson), Lyne (Normand Rossignol), Liette (Garry Welch), Réal, Serge (Patricia Laflamme) et Carole. Dans le deuil également ses petits-enfants Torin, David, Olivier, Ève, Jonathan, Joey, Royal, Dominique, Caroline, Charles, Marc-Antoine, Catherine, Miguel, Kristof, Alexandra, Julia et ses six arrière-petits-enfants.Wilfrid laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs, feu Jean-Louis, feu Albert (feu Connie Boccio), feu Roger (feu Marguerite Barbeau), feu Simonne (feu Gérard Ouellette), feu Yvonne (feu Henri Delorme), feu Octave, Rolland (feu Lise Poulin), feu Arthur, Thérèse, Émilienne (feu Jean-Marc Désourdy), Gérard et Denise (René Lacoste), ses beaux-frères et belles-soeurs, feu Gérald (feu Denise Gordon), Gilberte (Guy Lague), feu Hervé (Jeannine Chouinard), Fernand, feu Marie-Paule, Lise, Yvette (Jacques Trudeau), Paul-Émile (Pierrette Bouchard), Céline, Denis (Brigitte Miszczak) et Aline (Bernard Vinet) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.M. Laroche sera exposé le vendredi 13 novembre de 18h à 22h ainsi que les samedi et dimanche, 14 et 15 novembre de 14h30 à 17h30 et de 19h à 22h, au salon funéraireFARNHAM, J2N 2W8Tél. 450-293-4474 www.desourdy.caEn raison de la COVID-19, les funérailles et l'inhumation auront lieu à une date ultérieure.À la suite des nouvelles directives de la Santé publique, seulement 25 personnes en rotation seront permises au salon funéraire.