SAUVAGEAU, Jacqueline



À Repentigny, le 10 novembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jacqueline Crevier, épouse de feu Henri-Paul Sauvageau.Elle laisse dans le deuil ses filles Louise (Guy), Nicole et Andrée (André), ses petits-enfants : Eric, Dominique, Alexandre, Julie et Cynthia, ses arrière-petits-enfants : Maxime, Michaël, Andrew, Loïc, Charlie, Charles-Etienne, Simon, Zachary, Hugo et Andy, son frère et ses soeurs Jacques (Margot), Fleurette et Ginette, son beau-frère Fernand (Odette) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Émile-McDuff pour leurs bons soins.Les funérailles auront lieu dans l'intimité de la famille en l'église de la Purification de la B.V.M.