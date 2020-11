BERGERON LAVIGUEUR

Madeleine



À Montréal, le 2 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Madeleine Bergeron, infirmière retraitée, née à Yamachiche dans une famille de 12 enfants, veuve de Jean-Paul Lavigueur.Elle laisse dans le deuil ses fils, Pierre Foisy (Julie) et Claude Foisy, ses petits-enfants, Samuel (Nayely), Félix, Rose (Philippe), Maude (Simon) et Émile, ses frères et soeurs, Jean, Henri (Francine), Sr Denise-Marie cnd, Lise (Gaston), Jacques (Lorraine), Claire (André) et Jeanne d'Arc (feu Émile), ses neveux, nièces, parents et amis. L'ont prédécédée ses frères et soeurs: Paul, Benoit, Liane et Luce.En raison de la pandémie actuelle des funérailles intimes auront lieu prochainement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.Condoléances:dupontfoisy@videotron.ca