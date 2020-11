LAMARCHE, Roch



Le 9 août 2020 au CHRDL de Saint-Charles-Boromée, est décédé M. Roch Lamarche, époux de Mme Lise Lavallée, de St-Roch-de-L'Achigan, à l'âge de 85 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Benoit (Sonia Riopel) et Christian (Geneviève Leduc), ses petits-enfants Frédérick, Mathis, Jannie, Alyssa ainsi que Marianne et Laurie.Également ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, feu Rosaire (Monique Lafortune), Françoise, Thérèse (Jean-Paul Éthier), Viateur (Agathe Léveillé), feu Julienne et Carmelle (Michel Lapierre), ainsi que la famille Lavallée, feu Claude, Jacqueline (feu André Lagueux), Rita (Charles-Auguste Lachance), feu Normand (Michelle Laberge), Gilles (feu Véronique Thibert), Ghislaine (Raymond Charette), feu Réjean (Nicole Pelletier), Claire (Normand Bonin) et de nombreux cousins(es), autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le dimanche 15 novembre 2020 de 14h à 17h à la:Les funérailles auront lieu le lundi 16 novembre à 11h, en l'église de St-Roch-de-L'Achigan, et de là au cimetière du même lieu pour l'inhumation.Des marques de reconnaissances sous forme de dons en faveur de la Fondation du CHRDL seront des plus appréciés.