Denise Guinois (née Lazure)





C'est avec beaucoup de peine et de tristesse que nous annonçons le décès, le jeudi, 5 novembre, 2020, de notre aimante, vaillante et infatigable Denise, une épouse, une maman, une grand-maman, une arrière-grand-maman et une maraîchère exceptionnelle.Elle était la fille de feu Émile Lazure et feu Simone Yelle.Elle laisse dans le deuil son mari, son amour, depuis 63 ans, Eugène Guinois Jr, ses cinq enfants : Ginette (Christian Houle), Nicole (Maurice Poupart), Daniel (Wendy MacCuaig), Jocelyne (Raymond Coallier), Sylvie (Jocelyn Primeau) ses douze petits-enfants : Michael, Martin, Annie, Dominique, Julie, (feu) Francis, Roxane, Daniel Jr, Maxime, Julien, Audrey, Danick, ses seize arrière-petits-enfants qui la nommaient affectueusement Mémère.Elle laisse également ses frères et soeurs : Huguette, Rolande, Marcel et André (Lyse) ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux nièces, parents, amis et employés du Centre Maraicher Eugène Guinois Jr Inc.La famille recevra les condoléances au :824, 2E RANG, SAINTE-CLOTILDE-DE-CHÂTEAUGUAY, QC, J0L 1W0le vendredi 13 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 14 novembre de 11h à 13h. Ses funérailles seront célébrées ce même jour à 13h30 en l'église Ste-Clothilde de Châteauguay.Vos messages de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don à la Fondation Claude St-Jean.Compte tenu des circonstances actuelles et des directives de la Santé Publique, le nombre maximum de personnes à l'intérieur des lieux au même moment est de 25, le port du masque obligatoire et la distanciation sociale doivent être respectés en tout temps.