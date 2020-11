TARDIF, Ghislain



À son domicile, le 3 novembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Ghislain Tardif, demeurant à Saint-Donat-de-Montcalm.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Lise Larochelle, ses enfants Hugo et Frédéric (Johanne), son frère Guy (Lise), ses beaux-frères Jean-Pierre et André, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 novembre 2020 de 13h à 16h à la500, RUE PRINCIPALESAINT-DONAT-DE-MONTCALM, QC J0T 2C0