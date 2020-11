LAMOUREUX, Lucien



Le 3 novembre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé Lucien Lamoureux, époux de feu Suzanne Tardif et père de feu Céline.Il laisse dans le deuil ses enfants Guy (Lucie), Isel Lise (Jack) et Sylvain (Lise), ses petits-enfants : Raphaëlle, Francois, Andréa, Samuel, Vincent et Ariane, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que parents et amis.Suites aux circonstances actuelles, une cérémonie en sa mémoire sera célébrée dans l'intimité de sa famille.La famille appréciera vos marques de sympathie sur le site du salon.7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.com