DAIGNEAULT, Gilbert



À Repentigny, le 6 novembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gilbert Daigneault, époux bien-aimé de Denyse Duguay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Anne-Marie (Richard), Isabelle (Maurice), ses petites-filles adorées Arielle et Laurianne, sa filleule Éloïse, cousins et cousines, belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces ainsi que parents et amis.Considérant les circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à un organisme de charité ou à une fondation de votre choix.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés sur le site internet des avis de décès du