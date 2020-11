[BALADO] La Zone payante: à la mi-saison, les hommes séparés des enfants

C’est la mi-saison dans la NFL et dans le plus récent épisode de La Zone payante, nos analystes séparent les hommes des enfants. Quelles sont les équipes qui semblent se frayer un chemin vers le sommet de la montagne, tandis que d’autres ne font que commencer à débouler? En milieu du parcours, le moment est venu de se prononcer quant à savoir qui sont les plus sérieux prétendants pour le Super Bowl.

Même si quelques puissances semblent filer droit vers le but ultime, d’autres prétendants sous-estimés pourraient emprunter un détour plus sinueux afin de leur couper l’herbe sous le pied. Dans La Zone payante, on se demande, à trois mois du grand jour, qui sont les candidats les plus logiques pour aller jusqu’au bout, mais aussi, qui risquent de brouiller les cartes.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

La mi-saison, c’est aussi l’occasion pour plusieurs d’identifier les honneurs individuels. Dans La Zone payante, on fait les choses différemment en saluant quelques-uns des héros dans l’ombre, qui ne reçoivent pas l’attention qu’ils méritent.

De grandes questions existentielles animent aussi notre équipe. Les Patriots peuvent-ils encore s’accrocher à l’espoir de se tailler une place en séries? Les Chargers sont-ils voués à l’échec à tout jamais? Comment faut-il interpréter l’avenir à court et long terme pour Alex Smith?

Et puisqu’il ne faut surtout pas se contenter de se projeter trop loin dans l’avenir, n’oublions pas les prédictions pour la semaine 10!

En terminant On vous amène bien sûr au bar, en compagnie de complotistes d’un genre différent et d’un potentiel futur membre du Temple de la renommée...

Bonne écoute!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.