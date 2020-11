Nous sommes le 13 novembre, une dizaine de jours après le scrutin, et Donald Trump crie toujours à l’injustice. Le secrétaire d’État Mike Pompeo a même évoqué une transition facile vers... Un second mandat du président.

En arrêtant le choix du titre pour ce billet, j’ai pensé à l’une des comédies les plus populaires de Shakespeare. Pourtant, j’aurais pu puiser dans un vaste répertoire qui inclut Le Roi Lear, Macbeth, Jules César et Richard III.

Pour prévisible qu’elle soit, la réaction de Donald Trump ne peut être ignorée. Si j’opte pour un titre inspiré d’une comédie plutôt que d’une tragédie, c’est que je ne prête aucunement à Donald Trump l’intelligence politique ou la compétence nécessaire pour gérer un coup d’État.

Quelle est la stratégie de ses avocats et des élus républicains qui le soutiennent encore? Premièrement on tente de lancer un maximum de recours judiciaires, peu importe les faits, en espérant trouver une brèche, si petite soit-elle, pour empêcher les états de certifier leurs résultats. On gagne du temps même si certaines allégations sont carrément ridicules et que les tribunaux les balaient du revers de la main.

Deuxièmement, et ce n’est pas négligeable, on veut discréditer Joe Biden et les démocrates. Deux élections en Géorgie seront nécessaires au début janvier pour déterminer les vainqueurs des deux sièges au sénat.

Pour maintenir leurs chances de l’emporter et de préserver leur majorité à la chambre haute, les républicains ont besoin de la mobilisation des partisans du président. Pas question pour l’instant de baisser les bras et de reconnaître une victoire nette du candidat démocrate à la présidentielle.

Si l’attitude et les propos du président sont dénués de noblesse et qu’ils entretiennent inutilement le doute sur l’efficacité et la probité du processus électoral, jusqu’à maintenant on peut effectivement affirmer qu’on fait beaucoup de bruit pour rien.

Si toute cette situation prend des allures de sinistre farce ou de mauvaise comédie, deux aspects m’apparaissent plus sérieux. Les retombées importantes sur le processus de transition entre les deux administrations et la possibilité d’une crise constitutionnelle.

En refusant de collaborer, Donald Trump prive l’équipe de Joe Biden d’un grand nombre d’informations cruciales et on peut même se demander si tous les documents nécessaires aux préparatifs seront acheminés ou carrément détruits. L’attitude obstinée de la présente administration empêche également l’allocation de millions de dollars dont on ne peut se priver pour assurer une saine transition.

Si la transition est déjà affectée, une crise constitutionnelle est également possible. Un scénario tiré par les cheveux? Oui, mais impossible à ignorer. Comment pourrait-il prendre forme? Si les avocats du président parvenaient à empêcher les états de certifier les résultats avant le vote des grands électeurs le 14 décembre.

Le suspense pourrait donc être maintenu pour un bon mois encore. À la lumière des informations vérifiables dont nous disposons, ce scénario est déjà indécent. Je demeure fermement convaincu que Joe Biden prêtera serment le 20 janvier à midi et que la «crise de bacon» présidentielle ne constitue qu’une distraction navrante et dommageable pour la confiance des électeurs américains. Beaucoup de bruit pour rien...