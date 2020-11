Budget 2021 : la mairesse de Montréal promet du répit pour les citoyens et les commerçants

Le budget de la Ville de Montréal, qui sera présenté jeudi, donnera «un répit aux citoyens et aux commerçants», a assuré le cabinet de la mairesse Valérie Plante, au lendemain d’un sondage Léger qui place la relance économique en haut des priorités des électeurs montréalais.

• À lire aussi: Valérie Plante brave un vent de face à un an du scrutin

Mercredi matin, la mairesse Plante a promis de présenter «un budget qui est connecté à la réalité d’aujourd’hui», en référence à la seconde vague de la pandémie.

«On souhaitait vraiment avoir un budget qui selon nous va venir réconforter les gens, un peu à la manière du gel de taxes que nous avons [annoncé] plus tôt ce mois-ci, mais qui regarde vers le futur», a dit Mme Plante en faisant allusion à la relance économique.

Ce sont 60 % des Montréalais qui souhaitent un changement d’équipe à la mairie aux prochaines élections générales, d’après un sondage Léger publié mercredi dans les pages du «Journal de Montréal». Plus de la moitié (51 %) des personnes sondées en ligne entre le 31 octobre et le 4 novembre dernier se disent insatisfaites du travail réalisé par l’actuelle mairesse Valérie Plante.

La relance de l’activité économique arrivait en tête de liste des dossiers qui auront le plus d’influence sur les intentions de vote des répondants, avec près d’un quart d’entre eux (23 %) optant pour cette réponse.

«La population nous a demandé de nous adapter à la réalité fluctuante de la pandémie. C’est pour cela que nous avons fait plusieurs ajustements pour répondre aux préoccupations exprimées et que nous continuons de le faire», a indiqué par écrit le cabinet de la mairesse, en réaction aux résultats du sondage.

«Nous sommes dévoués plus que jamais à aider les Montréalais à passer au travers de cette crise. Demain, nous présenterons un budget qui est connecté à la réalité actuelle et qui jette les bases de la relance économique. Un budget qui donnera un répit aux citoyens et aux commerçants. Et lorsque la pandémie sera derrière nous, nous serons prêts pour la suite», a ajouté le cabinet.

Selon un bilan réalisé par le 24 Heures, l’administration Plante a réalisé à ce jour 58 % de ses promesses dans quatre secteurs qu’elle juge prioritaires, soit l’habitation, le transport, l’environnement et l’économie.

Près de 20 % des 36 promesses analysées n’ont pas encore été réalisées après trois ans au pouvoir. Les autres sont en cours de réalisation. Alors que plusieurs engagements de la plateforme électorale 2017 de Projet Montréal ont été tenus en transport, les progrès sont moins grands au chapitre du logement.