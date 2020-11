LACHANCE, Louis-Charles



Le 7 novembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Louis-Charles Lachance.Il laisse dans le deuil sa fille Diane (Gregory), sa petite-fille Alix (Philippe), ses arrière-petits-enfants Raphaël, Roseline et Amélia, sa soeur Thérèse, son frère Jacques, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, il n'y aura pas d'exposition.www.salondemers.com