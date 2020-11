Evgeni Malkin a été infecté par la COVID-19

L’attaquant des Penguins de Pittsburgh Evgeni Malkin a admis avoir été aux prises récemment avec la COVID-19, tout en précisant ne pas avoir ressenti de symptômes.

Le joueur de 34 ans a émis quelques commentaires à la chaîne de télévision Match TV et a tenu à s’excuser auprès de ses nombreux admirateurs.

«Oui, j’ai eu le coronavirus, sans effets du tout. Maintenant, plus de 20 000 personnes sont infectées chaque jour. [...] Mon fils a participé à des séances d’entraînement et les autres jeunes voulaient se faire photographier avec moi. Évidemment, je veux les rendre heureux, mais d’un autre côté, je dois prendre mes responsabilités. Parfois, les gens ne comprennent pas et certains d’entre eux voient cela comme offensant», a-t-il indiqué par le biais de propos diffusés par l’agence de presse russe TASS.

«Je profite donc de cette occasion pour m’excuser quant à mon refus. Les jeunes, ne soyez pas rancuniers à mon égard, s’il vous plaît. Malheureusement, nous sommes dans une situation désagréable actuellement.»

Malkin a inscrit 25 buts et 49 mentions d’aide pour 74 points en 55 rencontres durant la dernière saison, mais a été limité à une aide en quatre parties pendant la ronde de qualification aux séries éliminatoires contre le Canadien de Montréal.