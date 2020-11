MILETTE, Denis



C'est avec énormément de tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Denis Milette survenu le 6 novembre 2020.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse, l'amour de sa vie, Denise Dussault, ses enfants chéris, Josée et Richard ainsi que ses petits-fils adorés Marc-André et Martin-Pierre Fillion. Il laisse également dans le deuil son frère André, sa soeur Céline (Laurent), son frère Yves (Rachel), ses belles-soeurs Micheline (feu Maurice Milette), Nicole (feu Henri Milette), Louise (feu Réal Dussault) et son beau-frère Normand. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Selon sa volonté, il ne sera pas exposé. Étant donné la présente pandémie, des funérailles privées où seules les personnes dûment invitées pourront être présentes seront célébrées à l'église Saint-Martin, située au 4080, boul. Saint-Martin Ouest, Laval, Qc, H7T 1C1, le 14 novembre à 13 h. Le tout sera suivi de son inhumation au cimetière de la même paroisse.Au lieu de fleurs, et par amour pour son épouse, des dons à la Société Sclérodermie du Québec seraient appréciés.