BIENVENU, Denis



À Montréal, le dimanche 25 octobre 2020 est décédé, à l'âge de 83 ans, Denis Bienvenu, époux de feu Dorothy Buchanan.Il laisse dans le deuil ses soeurs Suzelle, Marie, Françoise, son frère Guy, ainsi que de nombreux beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie privée aura lieu ultérieurement en sa mémoire.