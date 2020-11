PILON, Robert



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Robert Pilon survenu à Laval le 23 octobre 2020 à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil Lise Rodrigue, son épouse depuis 60 ans, ses trois enfants, Dominique (Éric Beaudet), Marie-Claude et Robert (Serge Danis), ses deux petits-enfants, Olivier (Maud Beaudoin) et Laurie-Anne (Kevin Benoit), et ses arrière-petits-enfants, Jean-Philippe et Mila, ainsi que ses soeurs Denise et Huguette, et son frère Roger.La famille recevra vos condoléances au complexedimanche 15 novembre, 18h à 21h, et lundi 16 novembre, 10h à 13h.En raison de la pandémie, 25 personnes à la fois seront admises au salon, avec port du masque et distanciation physique obligatoires.Pour la cérémonie à l'église et la mise en terre, seules les personnes contactées par la famille pourront se présenter. Il sera cependant possible de visionner la cérémonie en direct ou quelques jours plus tard sur le site web du complexe funéraire. Merci de votre compréhension.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire à l'Association Lavalloise des Personnes Aidantes (aldpa.org) serait apprécié.