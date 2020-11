Gratuité de la fécondation in vitro: limitée aux femmes de 40 ans et moins

La gratuité d’un traitement de fécondation in vitro sera limitée aux femmes de 40 ans et moins.

Le gouvernement Legault a déposé mercredi son très attendu projet de loi sur le rétablissement de la gratuité de certains traitements de procréation assistée.

Les parents qui sont incapables de concevoir un enfant auront accès gratuitement au premier cycle de fécondation in vitro. Les couples hétérosexuels, homosexuels (deux femmes) et les femmes seules y auront accès. Mais attention, certaines conditions d’appliquent.

«Les services de procréation assistée requis à des fins d’insémination artificielle et de FIV sont considérés comme des services assurés uniquement si la femme est âgée de 18 ans ou plus et de moins de 41 ans», peut-on lire dans le projet de loi 73 piloté par le ministre Lionel Carmant.

Plus de détails à venir...