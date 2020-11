Avant-hier, le monde du showbiz québécois a subi une lourde perte.

En effet, l’ironie (connue aussi sous le nom de : second degré) a été retrouvée sans vie dans un couloir de Radio-Canada.

VICTIME DU LAPINISME

Très demandée dans les années 1970-1980, l’ironie se faisait plutôt discrète ces derniers temps.

Il faut dire qu’elle souffrait depuis plusieurs années d’un mal étrange : le lapinisme, une maladie virulente qui éradique tout sens de l’humour chez les 35 ans et moins.

Tout comme les victimes de la COVID perdent les sens du goût et de l’odorat, les jeunes victimes du lapinisme ne sont plus capables de comprendre des gags au second degré.

Ils regardent La Petite vie et disent : « Mais pourquoi ces personnages couchent-ils dans un lit vertical ? Ça n’a aucun sens ! Ce n’est pas confortable ! Sans parler des risques de chute pendant la nuit ! Et pourquoi Môman est-elle interprétée par un homme ? »

Soulignons qu’au moment de mettre sous presse, il n’existait encore aucun vaccin pour guérir le lapinisme. Même des grands de l’humour comme Guy A. Lepage ont été victimes de cette pandémie.

Autrefois maître incontesté du second degré (on se souvient entre autres du sketch incroyablement drôle sur les Jeux gais), monsieur Lepage officie maintenant comme curé à la grande messe du dimanche soir.

MADAME BEC-SEC

Plusieurs personnalités ont exprimé leur tristesse à l’annonce de la mort subite de l’ironie.

C’est le cas d’Yvon Deschamps, qui la connaissait bien.

« J’ai travaillé de nombreuses années avec l’ironie, a-t-il dit. On a rempli à de nombreuses reprises la Place des Arts ensemble. Je me souviens, à l’époque, quand je disais que je trouvais les femmes niaiseuses, tout le monde riait, car les gens comprenaient que je me moquais des hommes qui pensaient comme cela, et non des femmes !

« Malheureusement, aujourd’hui, avec la mort de l’ironie, ce ne sera plus possible. »

On pourrait demander à une animatrice reconnue pour son bon goût – Marie-Louise Arsenault serait une personne tout indiquée pour accomplir cette tâche délicate – de monter sur scène avant le monologue pour avertir le public et lui expliquer le concept de second degré.

Peter MacLeod aussi s’est dit dévasté par la disparition de l’ironie.

« J’ai travaillé avec elle à la toute fin de sa carrière, a-t-il lancé, la voix brisée par l’émotion. Elle était heureuse de monter sur scène, même si ses meilleures années étaient derrière elle. On sentait qu’elle n’avait plus la fougue de sa jeunesse, mais elle était toujours aussi drôle.

« Malheureusement, certains soirs, il y avait beaucoup de jeunes critiques dans la salle qui ne la connaissaient pas et qui la regardaient en hochant la tête, la bouche pincée comme Madame Bec-Sec. Ça lui faisait beaucoup de peine... »

TEST OBLIGATOIRE

Les funérailles de l’ironie auront lieu au restaurant Ma Grosse truie chérie, rue Ontario, à Montréal.

Pour l’occasion, de nombreux humoristes passés maîtres dans l’art du second degré raconteront leurs meilleurs gags.

Pour des raisons que nous n’avons pas besoin d’expliquer, les gens qui voudront assister à l’événement devront se faire tester afin de prouver qu’ils ne souffrent pas de lapinisme.

L’entrée sera aussi interdite aux cadres de Radio-Canada.