Le retour du 737 MAX bénéfique au Québec

La remise en service de l’avion Boeing 737 MAX donnera du travail aux salariés montréalais du fabricant de simulateurs de vols CAE.

L’entreprise québécoise est la plus importante de son secteur dans le monde et elle domine largement les ventes de simulateurs destinés aux appareils MAX. Elle en a livré 37 jusqu’ici et en a encore au moins 20 à produire.

Le 737 MAX est cloué au sol depuis mars 2019 dans la foulée de deux écrasements qui ont fait 346 morts. Après un long processus de recertification, l’appareil pourrait reprendre le ciel d’ici la fin du mois aux États-Unis.

Bientôt au Canada

Marc Parent

Grand patron de CAE

« Je m’attendrais à ce que Transports Canada suive pas trop loin derrière », a déclaré hier le grand patron de CAE, Marc Parent.

Avant les accidents, les pilotes formés sur la précédente version de l’avion, le 737 NG, étaient autorisés à prendre les commandes du MAX sans avoir à effectuer de séances additionnelles en simulateur.

Or, le mois dernier, la Federal Aviation Administration des États-Unis a indiqué qu’elle allait rendre obligatoire la formation sur simulateur pour le MAX, et ce pour tous les pilotes.

Nouvelles commandes

CAE s’attend à ce que les nouvelles exigences se traduisent par de nouvelles commandes de simulateurs conçus spécialement pour ce modèle.

« Ce serait plus avantageux pour [les compagnies aériennes] de passer à une solution permanente en utilisant des simulateurs de MAX ou de confier leur formation à un fournisseur externe comme nous », a soutenu M. Parent.

Près de 400 appareils MAX font actuellement partie des flottes de quelque 50 transporteurs dans le monde. Une vingtaine d’autres compagnies doivent s’ajouter à cette liste au cours des prochaines années.

Et malgré plusieurs annulations fortement médiatisées au cours des derniers mois, le carnet de commandes de Boeing contient actuellement plus de 4100 appareils MAX.

► Rappelons qu’en raison des effets de la pandémie, CAE a annoncé en août le licenciement de 350 de ses quelque 10 000 salariés, dont 200 à Montréal.