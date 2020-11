Le trumpisme et l’«exceptionnalisme américain»

Nous vivons à l’heure actuelle une dangereuse manifestation de l’« exceptionnalisme américain ». Un tel cirque pathétique est inimaginable dans tout autre pays développé. Only in America!

L’idée que l’Amérique a la mission unique de transformer le monde pour le plus grand bonheur de l’humanité est au cœur du mythe de l’exceptionnalisme américain, le sentiment que les États-Unis ont été gratifiés par la Providence d’une supériorité bienveillante et naturelle sur les autres nations. Un chauvinisme dont se gausse le reste de la planète.

La supériorité morale inhérente des Américains blancs est l’un des préceptes fondamentaux de l’exceptionnalisme américain. La présidence de Trump dont l’électorat est constitué à 57 % de blancs a su manipuler à son avantage ce mythe prétentieux.

Exceptionnelle, l’Amérique doit diriger le monde

Vous pensez que ce baratin est désuet, dépassé en 2020 ? Je vous rappelle que l’« exceptionnalisme américain » fait partie de la plate-forme politique du parti républicain depuis 2012. Le GOP proclame : « Nos idées et nos principes en tant que nation nous donnent une place unique de leadership moral » et affirme que les États-Unis doivent « reprendre leur position naturelle de chef de file du monde libre ». Pour le sénateur républicain Mitt Romney, Dieu a créé les États-Unis pour diriger la planète : « Dieu n’a pas créé ce pays pour être une nation de disciples. L’Amérique n’est pas destinée à être l’une de plusieurs puissances mondiales tout aussi équilibrées. L’Amérique doit diriger le monde. » Romney fut candidat républicain à la présidence en 2012 et il ambitionne, de toute évidence, de l’être de nouveau en 2024. Avec ou sans l’appui de Dieu, le maintien du statut de superpuissance pour les États-Unis devient de plus en plus difficile. Le commentateur de CNN Fareed Zakaria parle d’un « monde post-américain. » Le spécialiste en études américaines, Donald E. Pease se moque de l’exceptionnalisme américain en tant que « fantasme d’État ».

États-Unis : l’écart s’agrandit entre le réel et le mythe

Donald Trump a utilisé le pouvoir exceptionnel des États-Unis pour rompre des accords multilatéraux, se retirer de traités et se soustraire de règles et de normes internationales. Exceptionnels les Américains, ils sont d’une parfaite mauvaise foi. Par exemple, ils soutiennent des traités et les conventions tant que les citoyens et les soldats américains en sont exemptés.

Le trumpisme, marqué par le chaos, le mensonge et un refus arrogant et effronté du réel donne une connotation nettement péjorative à l’exceptionnalisme américain. Sa politique étrangère de « l’Amérique d’abord », a mis l’accent sur l’unilatéralisme, privilège de la nation pour l’instant dominante de notre époque.

Les Américains sont de plus en plus dans le déni des réalités qui contredisent leurs mythes. Comme c’est le cas pour Trump, l’écart s’agrandit entre la réalité et les perceptions qu’ils en ont.

Les États-Unis sont actuellement un allié « exceptionnel ». Dangereux, instable, imprévisible et indigne de confiance tant que Trump s’accrochera au pouvoir avec l’aide de la majorité des élus républicains.