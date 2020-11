Nouvelle image et nouvelle plateforme web pour TVA

TVA repense sa stratégie de marque et lance une nouvelle plateforme web, TVA+, sur laquelle se retrouveront tous les contenus de TVA, qu’on pourra visionner gratuitement.

La chaîne a annoncé mercredi un repositionnement stratégique, en chantier depuis plus d’un an et demi, qui se traduit par le dévoilement d’un nouveau logo et de cette nouvelle destination numérique, TVA+.

Sur TVA+, le public pourra visionner ses émissions préférées de TVA quand bon lui semble ou regarder la chaîne en direct. On y trouvera des milliers d’heures de divertissement sur demande, incluant des séries entières à consommer en rafale, ainsi qu’une sélection de titres de plusieurs chaînes spécialisées. La plateforme, en activité dès mercredi après-midi, se bonifiera au cours des prochains mois.

Dans la foulée de ces changements, la marque TVA Nouvelles sera également actualisée, en conservant son application bien connue des Québécois au cœur de sa stratégie. Quant à TVA Sports, c’est au début 2021 que son rafraîchissement aura lieu.

Une grande équipe multidisciplinaire a été mise à pied d’œuvre pour façonner ces nouveautés, en s’inspirant des plus grandes marques médiatiques à l’échelle internationale.

Le leitmotiv de cette évolution? La thématique «On se reconnaît», qui reflète les valeurs de TVA, laquelle, depuis près de 60 ans, rassemble les Québécois et leur propose de grands rendez-vous qui leur ressemblent.

On indique d’ailleurs que ce repositionnement de TVA teintera aussi le contenu des productions à l’antenne, et que «les téléspectateurs vont encore plus s’y reconnaître. Ils se reconnaîtront dans les histoires et se sentiront concernés.» À ce titre, TVA compte bien continuer de lancer des tendances, d’amorcer des changements, de faire découvrir de nouveaux talents et d’étonner.