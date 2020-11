Plus de 150 stationnements gratuits le week-end près de la Plaza Saint-Hubert

Des stationnements vont être offerts gratuitement le week-end dans le secteur de la Plaza Saint-Hubert afin d’encourager les consommateurs à s’y rendre pendant le temps des Fêtes.

C’est que l’artère commerciale est l’objet d’importants travaux de réaménagement qui la prive d’espaces de stationnement, en plus de la rendre moins attractive.

Trois parcs de stationnement opérés par l’Agence de mobilité durable situés à proximité de la Plaza Saint-Hubert seront ainsi accessibles gratuitement chaque week-end, du 14 novembre au 31 décembre.

On parle au total de 151 cases pour garer des véhicules, soit 100 places sur la rue Boyer (entre Saint-Zotique et Beaubien), 31 places sur la rue Saint-André (entre Beaubien et Bellechasse) et 20 places sur la rue Saint-André (entre Beaubien et Bellechasse).

De plus, les week-ends, les stationnements tarifés sur rue seront gratuits du 14 novembre au 31 décembre, des mesures jamais vues qui sont attribuables à la crise sanitaire.

«Cette nouvelle mesure temporaire de gratuité, sur rue à l’échelle du territoire montréalais et maintenant hors rue pour le secteur de la Plaza Saint-Hubert, permettra aux commerçants et à la population de profiter de la période des Fêtes», a dit Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

«Notre artère commerciale est présentement en chantier et nous sommes heureux de l’ajustement que nous avons pu mettre en place avec la Ville de Montréal», a indiqué Mike Parente, directeur général de la Société de développement commercial de la Plaza Saint-Hubert.

«Notre objectif a toujours été de trouver une solution rapide qui pourrait contribuer à augmenter l’achalandage sur la Plaza Saint-Hubert [au] bénéfice des commerçants à l’aube de la période des Fêtes et en ces moments difficiles», a-t-il ajouté.