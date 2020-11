Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 12 novembre:

- «Terre promise»

Habitués à acheter les droits de forage pour une compagnie gazière, deux représentants doivent redoubler d’efforts s’ils veulent convaincre les résidents d’une petite ville, réticents à l’idée de conclure une affaire avec eux. Drame de Gus Van Sant mettant en vedette Matt Damon, John Krasinski et Frances McDormand.

Jeudi, 10 h, MOI ET CIE.

- «Cette année-là»

L’année 1934 est tombée dans le viseur de Marc Labrèche et de ses collaborateurs. On y retourne en compagnie de Bernard Fortin, un artiste pour qui le burlesque a une grande signification. Aussi, le quartier montréalais de la Petite-Bourgogne retrouve son air d’antan avec le rappeur Webster.

Jeudi, 12 h, Télé-Québec.

- «Du muscle sous le capot»

Les voitures «Hot Rod» et autres bolides musclés sont le moteur de ce documentaire mêlant clandestinité, vitesse, puissance et ingénierie. Un univers attrayant qui en a séduit plus d’un en Amérique. «Ils avaient commercialisé la rébellion», comme le rappelle l’un des intervenants.

Jeudi, 19 h, Historia.

- «La famille Groulx»

Tara et Pascal décident de renforcer la sécurité autour de la piscine après un événement bouleversant impliquant la petite Amaya, au moment où tous s’affairaient à travailler sur le terrain. La famille a également un autre grand projet: celui de déplacer la salle familiale, car une réorganisation de l’espace s’impose.

Jeudi, 20 h, Canal Vie.

- «Lise Dion: le temps qui court»

Deuxième partie du troisième spectacle d’humour de Lise Dion. Un retour sur scène réussi avec un spectacle qui parle de temps qui passe, de technologie et de vacances dans le Sud, mais qui laisse aussi une place à Marcel et aux enfants de l’humoriste.

Jeudi, 21 h, TVA.

- «Dave Morissette en direct»

Pour conclure une semaine où sport et politique ont fait bon ménage, Dave Morissette reçoit Denis Coderre, ancien secrétaire d’État au sport amateur et maire de Montréal pendant quatre ans. Son nom rime aussi aujourd’hui avec celui de l’Agence antidopage et le rêve du retour des Expos.

Jeudi, 21 h 45, TVA Sports.

- «Le grand bleu»

Aventure cinématographique dans les profondeurs de l’eau signée Luc Besson, dans laquelle les plongeurs Jacques (Jean-Marc Barr) et Enzo (Jean Reno), deux amis d’enfance, se poussent l’un et l’autre à toujours descendre plus bas, à faire d’incroyables découvertes. Une compétition acharnée qui dicte des vies.

Jeudi, 23 h, ARTV.