Rapport de la commissaire à l’éthique: Fitzgibbon rejette le blâme, mais ne recommencera pas

Blâmé par la commissaire à l’éthique, le ministre Pierre Fitzgibbon nie s’être placé en conflit d’intérêts, tout en promettant d’éviter de telles situations à l’avenir.

Le ministre de l’Économie s’est levé au Salon bleu mercredi, afin de s’exprimer avant le vote de blâme à son égard qui doit avoir lieu demain. Le premier ministre François Legault a déjà annoncé son intention de voter en faveur de la sanction proposée contre son ministre.

Selon la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale, M. Fitzgibbon s’est retrouvé en conflit d’intérêts pour avoir rencontré un ami lobbyiste, Luc Laperrière, après que celui-ci ait acheté les actions de l’entreprise Move Protéine, dont le ministre devait se départir.

Pierre Fitzgibbon assure au contraire avoir agi «de bonne foi, et surtout avec éthique». «Je ne me suis jamais placé dans une situation de conflit d'intérêts ni favorisé mes intérêts personnels, a-t-il déclaré. J'ai toujours pris soin de diriger M. Laperrière vers les démarches normales et usuelles. Il n'a reçu aucun traitement de faveur à cause de notre relation d'amitié. Je ne l'ai jamais avantagé ni même favorisé...»

«Dans le futur, la prudence me recommandera désormais de ne pas parler à des lobbyistes qui auraient des dettes envers moi», a-t-il toutefois ajouté.

L’homme d’affaires devenu politicien a également confié qu’il lui est « difficile de vivre avec ce blâme puisqu'il ne reflète aucunement mes intentions telles que confirmées par la conclusion des trois dossiers cités dans le rapport, qui ne démontrent aucune malversation de quelque nature que ce soit ».

