Renvoyée en taxi avec la COVID: Le CIUSSS de l'Estrie admet son erreur

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a reconnu, mercredi, qu'une employée de l'Hôpital de Granby a commis une erreur lundi en renvoyant une dame atteinte de la COVID-19 à sa résidence pour aînés à bord d'un taxi public.

«Une de nos commis a choisi d'appeler un taxi régulier plutôt que d'appeler une compagnie de taxi avec qui on a une entente et qui est une compagnie spécialisée, qui est formée pour transporter des gens qui ont une maladie infectieuse comme la COVID-19», a affirmé Annie-Andrée Émond, porte-parole du CIUSSS.

Il s'agit d'un changement de position drastique de l'organisation, qui assurait pourtant mardi, par courriel, que le transport en taxi de personnes infectées par la COVID-19 était possible et qu'il était de la responsabilité de la compagnie de taxi ou du chauffeur de demander à ses clients s'ils étaient atteints de la COVID-19 ou non.

Une réponse qui a rapidement mis le feu aux poudres.

«Pour moi c'est inacceptable, c'est vraiment inacceptable. C'est pas à nous de le demander», s'est insurgé Elvis Redzepagic, le président de Taxi3000, une entreprise de Granby.

De son côté, Taxi Sherbrooke a envoyé une missive au CIUSSS en avant-midi. «Je trouve ça irresponsable de la part du CIUSSS. On fait les choses à moitié et on doit vraiment être très sérieux si on veut arrêter cette pandémie», a indiqué le président de l'entreprise, Miodrag Doslo.

Rappelons que le chauffeur de taxi qui n'avait pas été informé du fait qu'il transportait une patiente infectée a dû se soumettre à un test de dépistage. Cet homme qui cumule deux emplois pour subvenir à ses besoins s'est aussi retrouvé forcé de se mettre en quarantaine, en attendant de savoir s'il a contracté le virus.

Le CIUSSS a reconnu avoir fait une erreur. «C'est de notre responsabilité d'aviser le chauffeur de taxi que la personne qu'il va transporter a une maladie infectieuse», a reconnu Mme Émond.

La préposée aux bénéficiaires qui avait dénoncé la situation, Nathalie Fortier, s'est réjoui s'apprendre la volte-face du CIUSSS.

«Je suis contente que ma déclaration ait fait brasser les choses et que les gens aient pris conscience de comment ça se passait», a-t-elle commenté.