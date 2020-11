Sony lance sa PlayStation 5, deux jours après la Xbox Series de Microsoft

TOKYO | La bataille entre Sony et Microsoft est entrée dans sa phase décisive jeudi (heure locale) avec le lancement par le japonais de sa nouvelle console PlayStation 5, deux jours après la sortie de la Xbox Series de son rival américain.

Contrairement à Microsoft, qui avait misé sur un lancement mondial unique, Sony mettra en vente sa console en deux temps: Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, États-Unis, Canada et Mexique étant servis dès ce jeudi, quand le reste du monde, et notamment l’Europe, devront attendre le 19 novembre.

Pandémie oblige, les achats se feront obligatoirement en ligne, Sony ayant prévenu qu’aucune console ne serait vendue en magasin les jours de lancement.

AFP

La demande, dopée par les modes de vie plus casaniers avec la crise sanitaire, s’annonce forte, et les exemplaires disponibles en précommande ont été épuisés en un temps record. Les analystes estiment qu’il sera très difficile de se procurer une nouvelle console avant 2021.

Comme sa concurrente, la PlayStation 5 sera disponible en deux versions: une « premium » dont Sony a aligné le prix sur la Xbox Series X, à 499 dollars, et une « édition numérique » aussi puissante, mais dépourvue de lecteur de disque, à 399 dollars, 100 de plus que la Xbox Series S. Sony, dont le jeu vidéo représente environ un tiers des ventes, tentera de rééditer avec cette génération de consoles, la neuvième de l’histoire du jeu vidéo, sa performance de la PlayStation 4, sortie en 2013, qui s’était deux fois mieux vendue que la Xbox One dans le monde.

Selon la plupart des analystes, Sony devrait encore dépasser son concurrent américain en nombre de consoles vendues. Cependant à long terme, Microsoft pourrait rattraper son retard sur son grand rival grâce à sa stratégie plus axée vers le jeu par abonnement et en diffusion en continu.