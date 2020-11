Souvenons-nous des militaires dans les CHLSD du Québec

Le jour du Souvenir permet de prendre une pause, de réfléchir et de remercier tous les vétérans et les membres des Forces armées canadiennes qui ont servi notre pays et notre province avec courage et vaillance.

En cette année de pandémie de COVID-19, il est impératif de prendre le temps de remercier chaleureusement tous les militaires réguliers et tous les réservistes qui ont participé, au printemps 2020, à l’opération Laser dans les CHSLD du Québec.

En très peu de temps, après avoir été demandées en renfort, les Forces armées canadiennes ont analysé les besoins sur le terrain et se sont déployées dans 47 CHSLD du Québec. Ce sont plus de 1400 femmes et hommes de différents métiers qui ont combattu le virus en pratiquant de multiples tâches allant de la préparation de repas au nettoyage des mains et du visage des résidents, à l’accompagnement à l’extérieur, à l’exécution de tâches administratives ou médicales, jusqu’au réconfort des résidents.

Les militaires ont accepté de faire toutes les tâches qui leur étaient confiées, sans aucune discrimination, ce qui a directement contribué à stabiliser la situation dans les CHSLD. Ils ont aussi préparé un rapport d’observations dans les différents CHSLD pour aider le gouvernement du Québec dans son intervention face à la pandémie.

Peu conventionnel

Cela est très peu conventionnel de voir des hommes et des femmes en uniforme militaire dans un CHSLD, et il était clair que cette solution n’était que temporaire.

Toutefois, je suis d’avis que sans leur contribution au printemps 2020, la situation aurait été encore plus catastrophique. Ils ont littéralement sauvé des vies humaines. Ils ont été une présence réconfortante et une chaleur humaine auprès de personnes âgées et vulnérables dans les moments les plus ardus. Ils ont aidé à briser l’isolement des résidents.

Ils ont fait preuve de leadership et ont aidé à maintenir le moral des professionnels de la santé. Au même titre que le personnel médical qui œuvre dans les CHSLD, les militaires sont de véritables héros, des héros qui n’étaient que de passage.

Une réponse brillante

Conséquemment, il est nécessaire de prendre le temps de nous souvenir, le 11 novembre, des récentes contributions importantes des femmes et des hommes qui portent l’uniforme militaire du Canada. Être militaire, ce n’est pas uniquement participer à des conflits armés, à des missions de paix ou lors de catastrophes naturelles, c’est aussi servir là où la mission l’exige. Au printemps 2020, la mission de première urgence au Québec était dans les CHSLD et ils y ont répondu avec brio.

Merci à tous les militaires et à tous les réservistes pour votre service ! Nous nous souviendrons de vous !

Dave Blackburn, Ph. D.

Directeur de département

Professeur agrégé et chercheur

Département de travail social

Université du Québec en Outaouais