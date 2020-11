Télétravail : 5 trucs pour optimiser ta connexion internet

«On t'entend mal» et «attends, l'image bogue» sont devenus monnaie courante dans tes conversations en télétravail? Voici cinq astuces pour régler tes soucis de connexion.

1. Déconnecte les appareils inutilisés

Plus il y a d’appareils connectés à ton réseau WiFi, moins ce dernier risque d’être efficace. Assure-toi donc de déconnecter le plus d’appareils électroniques que tu n’utilises pas.

«Dans une maison, l’utilisation d’un micro-ondes peut avoir un impact sur la qualité de votre Wifi, lance le directeur principal stratégie produits chez Vidéotron, Stéphane Nadon. Avec le télétravail et les étudiants du secondaire qui sont là une journée sur deux, le nombre d’appareils connectés sur le réseau peut influencer la qualité de votre connexion.»

2. Choisis le bon équipement selon tes besoins

Même si ton forfait internet est performant, il est primordial que ton routeur ou ta borne le soient aussi.

(Pour bien comprendre la différence entre un routeur, un modem et une borne, consulte notre lexique au bas de cette page.)

Dorénavant, la plupart des fournisseurs internet offrent des bornes intelligentes qui combinent le modem et le routeur. Ces bornes s’adaptent selon les ondes dans ton domicile pour offrir un signal constant.

«Aujourd’hui, on se retrouve dans la 5e génération de WiFi, qui est sur différentes bandes et qui peut être un peu complexe à gérer, explique M. Nadon. Il faut avoir une borne qui offre un signal constant.»

Si vous utilisez toujours votre routeur acheté en 2007, il serait peut-être temps de le changer pour une borne intelligente.

3. Choisis la bonne fréquence

Certains d’entre vous ont sans doute remarqué les deux fréquences disponibles pour le même réseau WiFi : le 5 GHz et le 2,4 GHz. Tu dois choisir celle qui est la mieux adaptée à ton utilisation. Si tu pensais que le 5 GHz est la meilleure option en tout temps, détrompe-toi!

«Le 5 GHz permet un plus grand débit, une plus grande vitesse, mais il a une moins bonne portée, dit M. Nadon. En étant tout près de votre borne, c’est là où vous allez maximiser la vitesse de transmission. Le 2,4 GHz offre une moins grande vitesse mais une bien meilleure portée.»

Pour changer d’une fréquence à l’autre, tu dois te déconnecter et choisir l’autre fréquence dans tes préférences de réseau.

4. Placez votre borne dans un endroit optimal

L’un des facteurs importants à considérer est l’emplacement de ta borne. Plus elle sera centralisée dans ta demeure, plus la connexion sera efficace.

Si la configuration de la maison laisse des zones mortes, tu peux régler le problème en faisant l’acquisition de relais, ce qu’on appelle aussi des réseaux Mesh.

« On peut aussi ajouter des réseaux de type Mesh qui permettent d’étendre le réseau partout dans la maison », précise M. Nadon.

Ces appareils d’optimisation du réseau WiFi sont disponibles chez la plupart des fournisseurs internet. Il s’agit de capsules pouvant être connectées dans différentes pièces de votre domicile.

5. Ce qu’il faut savoir sur les plateformes de réunion

Que tu utilises Microsoft Teams, Zoom ou Google Meet pour tes rencontres, tu as probablement vécu une frustration à un moment ou à un autre. Sache cependant que le problème pourrait ne pas venir de ta connexion.

«Ce sont des applications infonuagiques qui résident dans des serveurs, explique M. Nadon. Les applications peuvent avoir des bogues. Quand ça arrive, on raccroche et on se reconnecte puisque le problème peut être complètement indépendant du WiFi.»

Et si rien de tout ça ne fonctionne, il serait probablement temps de changer de forfait internet.

Petit lexique

Modem : appareil qui convertit les connexions entrantes (ligne téléphonique, fibre optique) vers un signal internet. Vous pouvez y brancher directement votre ordinateur pour accéder à Internet.

Routeur : branché sur le modem, le routeur émet le signal WiFi vous permettant de vous connecter à Internet avec divers appareils.

Borne : il s’agit d’un appareil hybride regroupant les deux fonctions précédentes.