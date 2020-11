Trois films à voir aux RIDM

Pandémie oblige, les 23e Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) se dérouleront en ligne cette année et seront accessibles partout à travers le Québec. Plus d’une centaine de documentaires – dont 48 longs métrages – sont au programme de cette édition 100 % virtuelle. En voici trois à ne pas manquer :

Un fleuve l’hiver

Dans ce documentaire, le réalisateur Félix Lamarche (Terres fantômes) part à la découverte du fleuve Saint-Laurent au milieu de l’hiver, à bord d’un brise-glace de la garde côtière canadienne. À travers les observations et témoignages, le film questionne notre rapport avec le Saint-Laurent pendant l’hiver.

Prière pour une mitaine perdue

Dans ce nouveau film, le documentariste Jean-François Lesage (Un amour d’été) est allé à la rencontre de gens qui se sont pointés au bureau des objets perdus de la Société des transports de Montréal, par une journée d’hiver, dans l’espoir de retrouver une vieille mitaine ou une carte Opus qu’ils avaient égarée. Tourné en noir et blanc, Prière pour une mitaine perdue explore « le thème de la perte et du désir d’un retour ». Le film a remporté le prix du meilleur documentaire canadien au Festival Hot Docs de Toronto plus tôt cette année.

CHSLD, mon amour

Le traitement réservé aux personnes âgées dans les Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) a beaucoup été critiqué depuis le début de la pandémie de COVID-19. Dans son nouveau documentaire, CHSLD, mon amour, le réalisateur Danic Champoux a filmé pendant trois mois, à l’automne 2019, le quotidien du personnel et des résidents du CHSLD Émilie-Gamelin du Centre-Sud de Montréal. Soulignons que les RIDM présentent également cette année le documentaire CHSLD, dans lequel le cinéaste François Delisle accompagne sa mère dans ses derniers instants.

La 23e édition des RIDM a lieu du 12 novembre au 2 décembre. Tous les films sont offerts en ligne sur le site du festival : ridm.ca