Ukraine: manifestation contre de nouvelles restrictions anti-coronavirus

KIEV | Près de 2000 personnes ont manifesté mercredi devant le siège du gouvernement en Ukraine contre de probables nouvelles restrictions liées à la pandémie de coronavirus, qui placeraient de nombreux commerces dans une situation difficile.

Les autorités ukrainiennes, confrontées comme dans de nombreux pays à une accélération de l’épidémie de COVID-19, envisagent de fermer les commerces non essentiels pendant les week-ends, ne laissant ouverts que les magasins alimentaires et les pharmacies.

Ces nouvelles restrictions pourraient entrer en vigueur dès mercredi, selon le gouvernement.

Les manifestants rassemblés à Kiev, en majorité des employés de restaurants et cinémas de la capitale, brandissaient des pancartes proclamant « Laissez-moi travailler ! » ou « Pas de travail, pas d’impôts ».

Dmytro Derkatch, co-propriétaire de la chaîne de cinémas Planeta Kino, a expliqué que 80 % de ses revenus dépendaient des séances du week-end.

« C’est absurde pour nous de ne travailler qu’en semaine. Nous aurons probablement à fermer les cinémas complètement et à licencier les employés », a-t-il dit à l’AFP par téléphone.

L’European Business Association d’Ukraine a également estimé que de telles mesures « peuvent nuire aux entrepreneurs ».

« Nous espérons que la voix des entreprises sera entendue, car le pays n’est pas en mesure de résister à un confinement strict, ou bien nous devrons probablement faire face à une crise cet hiver avec une économie gelée », a déclaré l’association dans un communiqué.

L’Ukraine est l’un des pays les plus pauvres d’Europe, et très dépendant de l’aide de ses créanciers occidentaux.

Les autorités ont rapporté plus de 480 000 cas d’infections au coronavirus et plus de 8900 morts. Le ministère de la Santé a estimé que « le pire » est encore à venir.