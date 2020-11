Un finaliste au titre de joueur par excellence devient libre comme l’air

Le joueur-étoile DJ LeMahieu a décidé de refuser l’offre qualificative des Yankees de New York et deviendra ainsi disponible au plus offrant mercredi.

C’est ce qu’a indiqué le site MLB.com. L’athlète de 32 ans n’acceptera pas la proposition d’un an et de 18,9 millions $ des Bombardiers du Bronx. S’il s’entend avec une autre organisation sur le marché des joueurs autonomes, l’équipe new-yorkaise pourra recevoir des choix de repêchage compensatoires.

LeMahieu s’était retrouvé dans une situation similaire il y a deux ans, après sept saisons chez les Rockies du Colorado. Il avait paraphé une entente de deux ans et de 24 millions $ avec les Yankees.

En 2020, il a été finaliste au titre de joueur par excellence de la Ligue américaine de baseball, dominant les majeures avec une moyenne au bâton de ,364. Le double récipiendaire du Bâton d’argent a totalisé 10 circuits et 27 points produits en 50 matchs.