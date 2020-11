Finances du Québec: 1,2 milliard $ de moins des sociétés d’État

En raison de la pandémie, le gouvernement Legault est forcé de sabrer 1,2 milliard $ dans ses prévisions de revenus provenant des sociétés d’État pour cette année. Québec espère maintenant recevoir 3,6 milliards $.

Jeudi, le gouvernement a publié une mise à jour budgétaire en tenant compte des impacts de la COVID-19, au cours des derniers mois, et de son plan de relance pour l’économie québécoise sur ses finances.

Dans les documents publics, on peut voir que les revenus globaux provenant des sociétés État comme Loto-Québec, la Société des alcools du Québec (SAQ) et Hydro-Québec devraient souffrir jusqu’en 2023.

En plus du manque à gagner de 1,2 milliard $ pour l’exercice financier en cours, Québec a amputé 201 millions $ dans ses prévisions pour 2021-2022 et 97 millions $ pour la cuvée suivante. Au total, ce sont près de 1,5 milliard $ qui n’aboutiront finalement pas dans les coffres du gouvernement.

Le ministère des Finances explique devoir faire cette correction «en raison de la fermeture des casinos et des salons de jeux de Loto-Québec en 2020-2021 ainsi que de la diminution des ventes d’électricité au Québec et des exportations nettes d’Hydro-Québec au cours des trois années».

Le fournisseur d’électricité a également été forcé dernièrement d’augmenter ses provisions pour mauvaises créances de 35 millions $.

Québec espère recevoir 1,74 milliard $ d’Hydro-Québec cette année, soit 536 millions $ de moins que les prévisions dans le budget de mars dernier.

Quant à Loto-Québec, il s’agit de la société d’État qui souffre le plus. Le gouvernement a revu ses prévisions à la baisse de 891 millions $.

Rappelons qu’au printemps et cet automne, en raison des confinements, Loto-Québec a dû mettre sur pause presque l’ensemble de ses activités. Aujourd’hui, seul le Casino de Mont-Tremblant est toujours ouvert.

Entre les mois d’avril et septembre, Loto-Québec a vu plonger ses profits de 75 % pour atteindre 181 millions $.

Du côté de la SAQ, le gouvernement Legault espère récolter 1,12 milliard $ cette année, soit 104 millions $ de moins que prévu. Cette baisse est justifiée par la diminution des ventes dans les bars et les restaurants.

Les résultats d’Investissement Québec devraient toutefois venir combler une partie des pertes en 2020-2021 des autres sociétés d’État. Le gouvernement indique avoir bonifié de 83 millions $ ses attentes.

Québec exige aussi plus de ses autres entreprises, soit la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire et Capital Financière agricole.

Les revenues prévues de 3,6 milliards $ provenant des entreprises du gouvernement pour cette année représentent une diminution de 18,4 % par rapport aux montants versés en 2019-2020.

Prévisions des revenus provenant des entreprises du gouvernement en 2020-2021

Hydro-Québec : 1,74 G$

Loto-Québec : 481 M$

Société des alcools du Québec :1,12 G$

Investissement Québec : 214 M$

Société québécoise du cannabis : 50 M$

Autres : 4 M$

Total : 3,6 G$