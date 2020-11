MONETTE, Robert



Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de M. Robert Monette, à l'âge de 86 ans, survenu le 9 novembre 2020.Il laisse derrière lui, sa femme bien-aimée Marguerite Dubuc (61 ans de mariage), ses enfants et petits-enfants : André (Lyne, Gabriel et Alexis), Francine (Ronald, Martin et Olivier), Claude (Josée, Ève et Justin), Julie (Robert, Maxime et Jonathan), Yves (Josée et Félix), ainsi que plusieurs autre parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD (QUÉBEC) J4Y 1A2vendredi le 13 novembre 2020 de 17h00 à 21h00, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, 25 personnes maximum. Le port du masque est obligatoire. Étant donné les circonstances, une visite brève serait appréciée.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation des maladie du coeur et de l'AVC du Québec.