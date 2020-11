Ah les maudits vélos!

Je suis une personne dite âgée. Je le dis au départ pour ne pas qu’on me traite ensuite de crouton, ce que je ne suis pas. J’habite un quartier populaire de Montréal depuis longtemps, et il me semble que c’était tellement plus agréable de s’y promener avant qu’une mairesse ne vienne faire une aussi grosse promotion pour les velos.

Pas une journée sans que je ne risque de me faire jeter par terre par l’un d’eux quand je fais ma marche quotidienne. Et si j’en fais la remarque, le cycliste qui la chevauche me fait un doigt d’honneur. Dire que la majorité du monde pense que la voiture est le pire ennemi de l’homme ! Je songe à m’abstenir de marcher dans pas longtemps.

Une citoyenne frustrée

Avant d’abandonner un exercice qui vous fait le plus grand bien, pourquoi ne pas prendre le temps d’appeler votre mairie d’arrondissement pour les prévenir. Peut-être vous aidera-t-on à sensibiliser les cyclistes au respect des piétons ?