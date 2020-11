La série Galaxy A de Samsung fera tourner les têtes cet automne

Si vous êtes du genre à suivre la technologie, vous savez probablement que les téléphones de Samsung frappent dans le mille à chaque fois. Juste à temps pour les Fêtes, la série Galaxy A, comprend une tonne de fonctionnalités alléchantes en plus d’être offerte à un prix abordable. Voici le Samsung Galaxy A51 et le Samsung Galaxy A71.

Des fonctionnalités impressionnantes pour vous garder connectés: Un écran aux couleurs vibrantes, de puissantes caméras et une batterie longue durée.

La série Galaxy A vous fournit les outils dont vous avez besoin pour faire ce que vous aimez, offrant la technologie de caméra et d’écran à laquelle vous vous attendez de Samsung, à bon prix. Voici quelques unes des nouveautés :

• Une expérience cinématographique immersive avec l’écran Super AMOLED Infinity-O display qui promet des couleurs vives et une haute résolution d’image. Avec un écran de 6,7 pouces1 (Galaxy A71) et de 6,5 pouces2 (Galaxy A51), vous pouvez jouer à vos jeux préférés, consulter vos médias sociaux ou vous plonger dans une série en rafale.

• La série Galaxy A vient avec de super fonctionnalités de caméra telles que la fonction Super stable qui stabilise automatiquement vosvidéos afin d’assurer un rendu de haute qualité aux allures fluides3, même si vous êtes en mouvement. Excellent pour vos aventures extérieures d’hiver. Enfilez vos bottes et commencez à filmer, le résultat sera incroyable !

• La batterie longue durée à recharge rapide vous permet de faire ce que vous aimez le plus pendant des heures, sans avoir à vous soucier de recharger votre téléphone4. Si votre téléphone a besoin d’un coup de pouce avant votre prochain appel vidéo ou séance de jeu, il suffit de le brancher en recharge ultra rapide5 et vous aurez bientôt le jus nécessaire pour finir votre journée.



Quatre caméras pour des photos réussies en tout temps

Avec leurs quatre caméras intégrées, les téléphones de la série Samsung Galaxy A permettent de photographier vos moments préférés sous plusieurs angles . On parle ici d’une caméra principale, une caméra ultra grand-angle, une caméra Macro et une caméra en profondeur toutes combinées avec des fonctionnalités intelligentes — de quoi capter d’incroyables souvenirs!

• La caméra principale ultra haute résolution prend des photos plus claires, lumineuses et détaillées de jour comme de nuit, avec une caméra de 64 Mpx sur le Galaxy A71, et une caméra de 48 Mpx sur le Galaxy A51..

• L’appareil photo ultra grand angle propose un champ de vision à 123 degrés, soit presquecelui de l’œil humain, afin que vous puissiez facilement photographier des paysages lors de votre prochaine randonnée et capter plus de ce que vous voyez6.

• L’appareil photo en profondeur 5 Mpx donne un aspect professionnel à toutes vos photos avec la possibilité de modifier la profondeur de champ avant et après la prise de vue. L’effet de mise au point en direct élimine le bruit de fond pour mettre votre sujet de l’avant.

• Enfin, l’appareil photo Macro de 5 Mpx permet de capturer des images ultra détaillées en gros plan : les menus détails des insectes, des fleurs et de vos autres petits sujets de prédilection en ressortiront clairs et précis.

Pour une expérience connectée, jumelez vos appareils connectés avec votre Galaxy A51 ou Galaxy A71. La montre Galaxy Watch Active27 se connecte facilement à votre téléphone pour que vous puissiez débuter de nouveaux entraînements ou profiter d’une séance d’exercice lors de votre heure du dîner. L’application Samsung Health reconnaît plus de 40 entraînements différents, vous aidant à atteindre vos objectifs de mise en forme.8 9 Vous devez vous joindre à un appel conférence? Essayez les Galaxy Buds+10. Vous profiterez d’appels d’une clarté cristalline avec des haut-parleurs bidirectionnels et un système à trois micros. De plus, la batterie longue durée11 aide à assurer que vous aurez assez d’énergie pour relaxer et regarder votre série préférée ou écouter un balado après le travail.

Le Galaxy A71 (599,99$) et le Galaxy A51 (479,99$) sont disponibles en ligne au samsung.ca et chez les grands détaillants et partenaires, ainsi que dans les boutiques Expérience+ Samsung, dont la nouvelle située au Centre Eaton de Montréal. Les clients éligibles peuvent également obtenir le Galaxy A51 et A71 à 0% de financement pendant 36 mois36.

Pour un téléphone intelligent abordable qui ne fait aucun compromis, optez pour la toute nouvelle gamme Samsung Galaxy A.

1 Mesurée en diagonale, la taille de l’écran est de 6,7 po pour le rectangle complet et de 6,6 po si l’on tient compte des coins arrondis. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins arrondis et de la découpe de l'appareil photo.

2 Mesurée en diagonale, la taille de l’écran est de 6,5 po pour le rectangle complet et de 6,3 po si l’on tient compte des coins arrondis. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins arrondis et de la découpe de l'appareil photo.

3 Les résultats peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue, notamment en cas de sujets multiples, de flou ou de sujets en mouvement. La performance de la stabilisation de l’image peut varier en fonction des conditions d’éclairage. Uniquement disponible pour l’enregistrement de vidéos avec l’appareil photo ultra grand-angle en HD intégrale.

4 L’autonomie réelle de la batterie varie en fonction de l’environnement réseau, des fonctionnalités et applications utilisées, de la fréquence des appels et des messages, du nombre de recharges et de nombreux autres facteurs.

5 Chargeur ultra rapide de 25 W vendu séparément. Selon les résultats de la recharge ultra rapide des tests internes en laboratoire de Samsung, effectuée avec le chargeur rapide de 25 W, alors qu’il a 0 % de puissance restante, avec tous les services, fonctions et écrans mis hors tension. La vitesse de chargement réelle peut aussi varier selon l’usage réel, les

6 Les résultats peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue, notamment en cas de sujets multiples, de flou ou de sujets en mouvement.

7 Galaxy Watch Active2 vendue séparément

8 Conçue à des fins de bien-être et de mise en forme uniquement.

9 Le suivi de la condition physique sur la montre peut être utilisé de manière autonome, mais les données stockées dans la montre peuvent ne s'afficher que partiellement après un certain laps de temps. L'appairage du smartphone est recommandé afin de conserver toutes les données stockées.

10 Galaxy Buds+ vendus séparément.

11 Fondé sur des tests effectués à l’interne. Temps d’écoute audio testé en synchronisant des oreillettes Galaxy Buds+ de présérie à un téléphone intelligent Galaxy récemment lancé avec les paramètres par défaut (fonction de son ambiant désactivée). Adaptateur de voyage Samsung utilisé pour la recharge. L’autonomie réelle de la batterie et le temps de recharge peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation, du nombre de recharges effectuées et de plusieurs autres facteurs.

12 Des conditions s'appliquent. Le financement à 0 % jusqu’à 36 mois s’applique aux clients admissibles qui respectent le montant minimum applicable au financement PayBright de 300 $ (avant taxes et frais), sous réserve de l’approbation du crédit. Vous pourriez ne pas être admissible au plan d’intérêt à 0 % et le montant de vos paiements mensuels, les intérêts que vous paierez et les conditions de prêt proposées dépendent de votre profil de crédit personnel. Toutes les transactions sont sujettes à l’approbation de PayBright ou son partenaire, d’Easy Financial. Les offres de financement peuvent parfois varier. Les offres de financement peuvent varier pour les clients de la province de Québec. Consultez www.paybright.com/faq pour obtenir plus de renseignements.