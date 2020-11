Dale Hawerchuk, une lourde perte pour Mark Scheifele

Parmi les personnes qui ont eu le plus d’influence sur son parcours de hockeyeur, l’attaquant des Jets de Winnipeg Mark Scheifele sera éternellement reconnaissant envers Dale Hawerchuk, qui est décédé d’un cancer de l’estomac en août dernier.

En effet, Hawerchuk n’a pas seulement été un joueur exceptionnel. Il a également été un entraîneur marquant pour plusieurs joueurs qui évoluent aujourd’hui dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Photo d'archives, Leopold Rousseau

AFP

«On est venu à le connaître et à apprendre de lui, a expliqué Scheifele en entrevue au site LNH.com. Je me désole pour ces jeunes qui seront repêchés par Barrie [dans la Ligue de hockey de l’Ontario] et qui n’auront pas la chance d’apprendre de Dale. Ça me rend triste.»

Scheifele a évolué avec les Colts de Barrie pendant deux saisons, de 2010 à 2012, où Hawerchuk a été pilote pendant neuf ans. Celui-ci a démissionné de son poste en août 2019 après avoir reçu un diagnostic de cancer. Un an plus tard, il est mort à l’âge de 57 ans.

Pour Scheifele et plusieurs autres, c’est un véritable mentor qui s’est éteint.

«Il faisait les choses sans faire de bruit, a-t-il expliqué. Je connais les gars qui ont joué pour lui et nous avons tous discuté ensemble quand il est mort. C’est incroyable tout ce qu’il a fait pour nous tous. Chacun d’entre nous s’entendait pour dire que c’était le meilleur entraîneur qu’il n’avait jamais eu et que c’était un homme extraordinaire. Pas un mauvais mot.»

«Nous avons tous été chanceux, moi, Tanner Pearson, Aaron Ekblad, Erik Bradford, Colin Behenna et tous ceux qui ont joué pour lui.»

Une rencontre déterminante

Hawerchuk a fait une forte impression à Scheifele à leur première rencontre, à l’été 2010. Dès lors, la décision du jeune joueur était prise : il voulait jouer son hockey mineur à Barrie.

«C’est drôle à dire, mais ç’a presque été un coup de foudre, a expliqué Scheifele. Il parlait mon langage. Je me suis dit : c’est pour lui que je veux jouer. Je m’étais engagé à [l’Université] Cornell à l’époque et j’étais certain de vouloir aller là-bas. Et soudainement, j’ai parlé à Dale et j’ai senti que je devais aller jouer pour lui, que j’irais à la guerre pour cet homme. Je me disais qu’il allait m’aider à devenir un joueur de la LNH. [...] Je vais toujours me souvenir de cette rencontre.»

Scheifele continue de marcher dans les pas de son mentor à Winnipeg, où Hawerchuk a connu ses heures de gloire en tant que joueur.