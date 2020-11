[EN DIRECT] Mise à jour économique: 30 milliards de déficits sur trois ans

La pandémie pousse le Québec dans un déficit historique de 15 milliards cette année. Le retour à l’équilibre risque d’être brutal puisqu’il trainera un boulet de près de 8 milliards l’an prochain et 7 milliards en 2021-2022.

Dans son communiqué de presse, le gouvernement Legault promet que « nous reviendrons à l’équilibre budgétaire d’ici cinq ans, sans couper dans les services et sans augmenter les taxes et impôts ».

Comment y parvenir ? La réponse à cette question ne se retrouve pas dans la mise à jour économique présentée aux médias jeudi. Le document conclut ses prévisions par un trou de 7 milliards en 2021-2022. Un « chemin vers le retour budgétaire » sera tracé dans le prochain budget Girard, mais on comprend qu’il passe surtout par une négociation heureuse avec Ottawa. Québec espère obtenir 6,2 milliards $ annuellement en plus d’Ottawa grâce à une augmentation des transferts fédéraux en santé.

Ce n’est pas le seul point d’interrogation dans cette mise à jour économique. Les primes versées aux « anges gardiens » du réseau de la santé ne sont pas budgétées dans les années futures. La campagne de vaccination non plus. La réduction des ratios des infirmières n’est pas mentionnée. Québec prévoit toutefois une contingence de 3 milliards l’an prochain, et de 1 milliard l’année suivante pour des « risques ».

Le déficit du Québec s’explique essentiellement par deux phénomènes : une hausse importante des dépenses en santé et en soutien aux citoyens et aux entreprises, ainsi qu’une chute des revenus.

Le PIB québécois s’est ratatiné de 6 %, ce qui a entraîné des chutes de revenus pour le gouvernement. Les consommateurs ont moins payé de taxe, et les entreprises et citoyens ont payé moins d’impôt par exemple.

L’État a toutefois augmenté de beaucoup ses dépenses. Le budget du ministère de la Santé a été haussé de près de 5 milliards, et Québec prévoit versés au terme de l’année fiscale un autre cinq milliards en aide aux entreprises et aux citoyens, dont 1,8 milliard de nouvelles sommes présentées dans la mise à jour.

459 millions pour favoriser la réintégration des Québécois sur le marché du travail

477 millions pour stimuler la croissance économique

547 millions pour « favoriser la relance verte et encourager la production québécoise et l’achat local ».

100 millions pour les soins de santé psychologiques

Ces sommes inclus divers programmes : de la formation pour les personnes qui veulent réorienter leur carrière, un 50 M$ pour ramener les « consommateurs » dans les centres-ville, ou 57 M$ pour adapter les milieux d’enseignements et favoriser l’enseignement à distance.